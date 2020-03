Ziel ist es, mit der Aktion auch diejenigen zu erreichen, die sich nicht im Internet und in Zeitungen informieren.

Lautsprecherdurchsagen in Wolfsburg auch heute und morgen

Die Stadt Wolfsburg und die Polizei rufen per Lautsprecherdurchsagen über Sirenen, Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge die Wolfsburger dazu auf, sich zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus an die Regeln zur Vermeidung unnötiger Kontakte zu halten. Ziel ist es, auch diejenigen zu erreichen, die sich nicht im Internet und in Zeitungen informieren.

Folgende Durchsage ist zu hören: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Wolfsburg! Wir befinden uns in einer Krisensituation! Minimieren Sie Ihre persönlichen und sozialen Kontakte! Beschränken Sie Ihre Wege auf das aller Notwendigste! Bitte befolgen Sie die angewiesenen Maßnahmen der Stadt Wolfsburg und der Polizei! Allgemeine Hygienehinweise sind einzuhalten! Halten Sie Abstand!

Bereits am Montag gab es Lautsprecherdurchsagen, die die Wolfsburger teils sehr erschreckt haben. red