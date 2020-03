Klinikum Wolfsburg: 350 Menschen werden auf Corona getestet

Insgesamt 15 Mitarbeiter des Klinikums Wolfsburg sind am Wochenende positiv auf das neuartige Corona-Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Das teilte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) am Montagmittag mit. Nachdem eine erste Mitarbeiterin ihren Arbeitgeber am Samstag über ihr positives Testergebnis informiert hatte, seien alle Kontaktpersonen getestet worden, so Mohrs. 14 positive Ergebnisse hätten am Sonntagnachmittag vorgelegen.

In der Folge seien weitere, insgesamt 350 Abstriche genommen worden, so Mohrs weiter. Alle 250 Patienten des Klinikums werden am Montag getestet, ebenso wie 150 Mitarbeiter der Klinikums. „Die Ergebnisse erwarten wir am späten Nachmittag oder Abend“, sagte Mohrs, „sodass wir das weitere Vorgehen planen können.“ Unterstützung gebe es durch das Sozial- und Innenministerium des Landes, die kurzfristig weitere Kapazitäten für Tests freigemacht hätten, sagte der Oberbürgermeister. So werden 150 Abstriche in Hannover und 100 Abstriche in Braunschweig untersucht.

Die Versorgung durch das Klinikum wurde weitgehend heruntergefahren. Am Montag werden keine Patienten aufgenommen, außer in akuten, lebensbedrohlichen Situationen, sagte Bernadett Erdmann, Leiterin der Zentralen Notaufnahme des Klinikums. Sie appellierte an alle Wolfsburger, sich bei Beschwerden an den Hausarzt zu wenden. Der Not- und Fahrdienst sei auch in der Nacht aufgestockt worden, der kassenärztliche Notdienst sei ebenfalls verstärkt worden, er ist unter der Nummer 116117 erreichbar.

Auch Besuche sind am Montag nicht mehr gestattet. Ausgenommen von diesen Ausnahmeregelungen sind der Kreißsaal sowie die Kinderklinik, betonte Matthias Menzel, Ärztlicher Direktor des Klinikums. Eltern dürfen ihre Kinder weiterhin besuchen, ebenso dürfen Partner bei einer Geburt dabei sein. „Das Personal dort ist nach unserem bisherigen Kenntnisstand nicht betroffen“, sagte Menzel.

Die Mitarbeiter, deren Testergebnisse heute Abend vorliegen sollen, arbeiten am Montag weiter, erläuterte Menzel: Allerdings unter Vollschutz. Zudem seien Patienten in Einzelzimmer verlegt worden. „Die Situation in unserem Mitarbeiterstab zeigt, wie schnell sich die Lage ändern kann“, sagte Menzel. Es sei denkbar, dass die Maßnahmen Montagabend wieder aufgehoben werden – oder aber weiter verschärft würden.