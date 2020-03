Stadt Wolfsburg saniert Parkhaus Congress-Park

Das Parkhaus Congress-Park in der Heinrich-Heine-Straße wird von der Stadt Wolfsburg in Abstimmung mit dem Betreiber saniert. Die Arbeiten haben in dieser Woche begonnen und werden bis in den kommenden Winter hinein andauern, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zunächst wird die Baustelle und die Verkehrsführung im Inneren des Parkhauses eingerichtet. Zur Anlieferung von Material und Gerät wird eine Fläche zwischen dem Parkhaus und der Neuen Schule vorbereitet. Die Eingänge für Personen und Fahrzeuge für das Injoy und das Parkhaus werden nicht beeinträchtigt. Im Rahmen der Betonarbeiten zum Wiederaufbau wird an einzelnen Tagen der Gehweg in der Straße Klieverhagen auf Seite des Parkhauses zur Anlieferung gesperrt sein.

Während der Arbeiten steht nur eine kombinierte Auf- und Abfahrtsrampe zur Verfügung, während die andere Spindel saniert wird. Die Ein- und Ausfahrtsregelung wird durch eine Ampel geregelt. Für die weitere Sanierung der Parkflächen wird in 2020 nach einem erfahrenen Planungspartner für Parkhaussanierungen gesucht. Das Vorhaben soll dann ab 2022 starten. Nach aktuellem Konzept ist die abschnittsweise Sanierung je eines Parkdecks unter Weiterbetrieb der verbleibenden Flächen vorgesehen. Somit sind auch während der Arbeiten voraussichtlich rund 600 bis 650 Stellplätze verfügbar.

Je nach erforderlichem Sanierungsumfang, Nutzungseinschränkung und Umplanungskonzept für das Parkhaus der Zukunft werden die Arbeiten im laufenden Betrieb insgesamt rund vier Jahre in Anspruch nehmen. Im Gegensatz zur aktuellen Situation verbessert sich ab 2021 die Situation dadurch, dass dann wesentlich mehr Stellplätze zur Verfügung stehen. Außerdem ist geplant, die Fassade des Parkhauses mit Photovoltaik-Anlagen auszurüsten. red