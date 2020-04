Was die Einbrecher erbeutet haben, ist noch unklar.

Einbruch in Kinder- und Familienzentrum in Wolfsburg

Unbekannte sind am Dienstagabend gegen 23.50 Uhr in die Räume eines Kinder- und Familienzentrums im Schachtweg eingebrochen. Was sie erbeuteten, ist derzeit laut Mitteilung der Polizei noch völlig unklar. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den Einbruch festgestellt hatte. Die Täter kletterten über einen Zaun auf das Gelände der Einrichtung, brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Dabei gingen sie nicht zimperlich vor und öffneten verschlossene Türen mit Gewalt. Hinweise nimmt die Polizei unter (05361) 46460 entgegen. red