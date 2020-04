Sa, 04.04.2020, 15.26 Uhr

Die Firmen nutzen das Frühlingswetter und treiben die Bauarbeiten an den Hellwinkelterrassen in Wolfsburg fleißig voran. Selbst am Sonnabend wird an der Reislinger Straße fleißig gewerkelt. 750 Wohneinheiten sollen Menschen ein neues Zuhause geben. Video: Barbara Benstem