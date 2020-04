Wolfsburg: Wenn das eigene Auto in Quarantäne geht

Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen, Inspektion, Reparaturen, Probefahrten, Autowäsche, Gebraucht- und Neuwagenkauf – was geht in der Corona-Krise noch in Autohäusern? So einiges, wenn auch unter besonderen Hygiene-Regeln. Das zeigen Beispiele aus der täglichen Praxis bei Wolfsburgs größtem Händler, das Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann an der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Der Alltag steht still, nicht aber die Autoreifen. Viele Menschen müssen trotz Kontaktverbot noch von A nach B kommen, entsprechend müssen ihre Autos gewartet und repariert werden. „Viele Menschen legen in der Corona-Krise Wert auf ihre individuelle Mobilität“, sagt Hotz-und-Heitmann-Geschäftsführer Michael Bröning. „Wir versuchen alles, um den Menschen diese Individualität zu ermöglichen.“ Soll heißen: In seinem Autohaus geht der Werkstattbetrieb weiter. Allerdings mit kontaktloser Kundenbetreuung. Autoverkäufe im Haus, so wie der Kunde sie kennt, finden dagegen derzeit nicht statt. „Wir haben auf digitalen Verkauf umgestellt“, sagt Marketingleiterin Claudia Arnold. Der Kunde meldet sich telefonisch oder per E-Mail, die Beratung finde dann am Telefon statt. Auch Kaufverträge würden auf digitalem Weg abgewickelt. Ihr Unternehmen habe zudem den Bringdienst von Fahrzeugen erweitert. „Wir liefern vor die Haustür aus.“

Die höheren Hygienestandards werden dem Kunden deutlich, kaum dass er den Verkaufs- und Ausstellungsraum betreten hat. Das VW-Autohaus hat wegen der Corona-Krise verschiedene Hygieneregeln eingeführt. Mitten im Weg Richtung Serviceannahme – dort muss sich jeder Kunde kurz anmelden – steht ein Desinfektionsspender mit Einmalhandschuhen und Sprühschutz. „Zu Zeiten von Corona muss das sein“, sagt Kundin Julia Fritschka, die zum Servicetermin angemeldet ist. An das Abstandhalten habe sie sich inzwischen gewöhnt, erzählt die Friseurin. „Wir leben ja inzwischen schon ein paar Wochen mit diesen Sicherheitsmaßnahmen.“ Einen engen Kontakt zu einem Servicemitarbeiter wird die Wolfsburgerin an diesem Morgen im Autohaus nicht haben. Vor dem Servicedesk zeigen Julia Fritschka Bodenmarkierungen den einzuhaltenden Abstand an, auf dem Tresen trennt eine Glasvorrichtung, ein mobiler Spuckschutz, Kunde und Mitarbeiter. Im Kundenraum gibt es Sitzgruppen mit größerem Abstand. „Wir vergeben die Termine so, dass nur sehr wenige Kunden gleichzeitig im Haus sind und überall ausreichend Abstände eingehalten werden können“, erzählt Reinhilde Hientz, Serviceleiterin des VW-Zentrums.

Das Bild, das sich im direkt angeschlossenen Werkstattbetrieb zeichnet, hat sich der neuen Situation angepasst, wie so vieles im Moment: Die Mechaniker, für die derzeit die Kurzarbeiterregelung greift, arbeiten allein an den Fahrzeugen. Mindestens jede zweite Hebebühne bleibt ungenutzt. Nur 50 Prozent der Mechaniker sind täglich im Einsatz, die gleiche Zahl Werkstattmitarbeiter ist zu Hause. „Wir wechseln im Wochenrhythmus“, sagt Bröning. „So gewährleisten wir, dass der Betrieb sichergestellt bleibt, sollte es doch mal einen krankheitsbedingten Ausfall geben.“

Auch für den Innenraum der Fahrzeuge gelten Hygienemaßnahmen. Lenkrad und Schaltknauf umhüllt der Mechaniker mit Einmal-Folie, über den Fahrersitz spannt er Schoner. Nach erledigter Arbeit desinfiziert der Mechaniker Tür- und Handgriffe mit Mikrofasertüchern. Anschließend gehe das Fahrzeug in „Quarantäne“, erzählte Reinhilde Hientz.

Ein bis zwei Stunden werde das Fahrzeug nach Verlassen der Werkstatt nicht bewegt, ehe es dem Kunden übergeben wird. In der Werkstatt bevorzugt behandelt werden laut Geschäftsführer Michael

Bröning derzeit Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten und der Post. „Dafür haben wir einen 24-Stunden-Notdienst eingeführt.“

