Dufttunnel und neue Beleuchtung in der Autostadt Wolfsburg

Der Dufttunnel in der Autostadt: Die begehbare und rotierende Röhre wird in den kommenden Monaten mit 2160 Blumentöpfen bestückt.

Die Autostadt in Wolfsburg hat ihren Parkbetrieb bis auf Weiteres eingestellt. Dennoch wird die Zeit genutzt, um Aufbau- und Instandhaltungsarbeiten in verschiedenen Bereichen des Themenparks vorzunehmen, wie die Autostadt mitteilt. So wird aktuell der Dufttunnel des renommierten Künstlers Olafur Eliasson installiert. Die begehbare und rotierende Röhre wird in den kommenden Monaten mit 2160 Blumentöpfen bestückt, und ein intensiver Blütenduft von Hornveilchen, Vanilleblume und Lavendel entfaltet sich.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die neue auf LEDs umgerüstete Uferkantenbeleuchtung in der Lagunenlandschaft und die Neuverkabelung der Außenbeleuchtung am Škoda- und Lamborghini-Pavillon sorgen dafür, dass die Autostadt auch künftig ein Farbenmeer und ein bei Dunkelheit beliebtes Fotomotiv bleibt. Außerdem werden in den Garagen der Mähroboter neue Elektroanschlüsse installiert, sodass die kleinen Flitzer weiterhin tatkräftig bei der Pflege der Außenanlagen unterstützen können. Auch im Untergeschoss des Konzern-Forums, im Porsche-Pavillon und im Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Pavillon herrscht Betriebsamkeit – Malerarbeiten verleihen den Bereichen einen frischen Anstrich. red

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick