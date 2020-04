Herrlich duftete es in der Backstube, als die Osterzöpfe gebacken wurden.

Wolfsburg. Sie werden am Karsamstag an ambulante Pflegedienste und 30 verschiedene Einrichtungen der Stadt Wolfsburg verteilt.

Azubis backen in Wolfsburg in der Autostadt 2000 Osterzöpfe

Ein beliebter Brauch zum Osterfest sind die Hefezöpfe, die derzeit in vielen Haushalten gebacken werden. Gemeinsam mit Thorsten Pitt, Direktor der Mövenpick-Restaurants in der Autostadt in Wolfsburg, haben Auszubildende 2000 Stück der aus Hefeteig bestehenden Kuchen gebacken.

Sie sind für verschiedene Wolfsburger Einrichtungen und Institutionen bestimmt und sorgen hoffentlich für einen Moment der Freude in einer schwierigen Zeit, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Die 2000 Osterzöpfe werden am Ostersamstag ab 11 Uhr an ambulante Pflegedienste und verschiedene Einrichtungen der Stadt Wolfsburg verteilt – damit an insgesamt rund 30 Institutionen. red