Corona: Wolfsburger Polizisten vorsorglich in Quarantäne

Nach einem Einsatz wegen einer Farb-Attacke auf den mobilen Blitzer-Container sind drei Polizeibeamte seit Karfreitag vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Täter bei der Festnahme randaliert und behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein.

Am Freitagnachmittag wurde der Mann in der Nähe des Tatortes an der Braunschweiger Straße gestellt. Der Unbekannte machte laut Polizei bisher keinerlei Angaben zur Tat oder seiner Identität. Er habe aber behauptet, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Deshalb kam er in Gewahrsam. Drei Polizisten, die mit dem Täter unmittelbaren Kontakt hatten, befinden sich in nach ärztlicher Rücksprache vorsorglich bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne.

Passant alarmiert Polizei

Um 14.45 Uhr am Freitag informierte ein aufmerksamer Passant die Einsatzleitstelle der Polizei über den Vorfall an dem Blitzer-Anhänger, der zu diesem Zeitpunkt in Höhe Rabenberg in der Parkbucht an der Braunschweiger Straße stadtauswärts nahe der öffentlichen Wasserquelle abgestellt war.

„Einsatzkräfte, die sich aus der Straße Burgwall näherten, stellten wenige Augenblicke später den mutmaßlichen Täter, der zu Fuß unterwegs war und versuchte, in einen nahen Wald zu flüchten“, berichtete Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Samstagmittag. Im Rucksack des Mannes seien zwei Farbdosen gefunden und sichergestellt worden. Außerdem bemerkten die Beamten schwarze Farbe an den Händen des Gestellten, teilte er weiter mit.

Randale im Gefangenenfahrzeug

Da sich der Beschuldigte aggressiv verhalten und angegeben habe, mit dem Coronavirus infiziert zu sein und sich den Anordnungen der Polizisten widersetzte, „wurde er aus Eigensicherungsgründen mit Handschellen fixiert und für weitere Ermittlungen zur Dienststelle gebracht“, berichtete der Polizeisprecher weiter. Im Gefangenenfahrzeug habe der merklich alkoholisierte Mann begonnen, gegen Türen und Scheiben zu treten.

Vollschutz und Corona-Test

In der Polizeiwache wurde der Randalierer laut Claus durch Polizeibeamte in Vollschutzausrüstung in die Gewahrsamszelle gebracht, wo er auf das Coronavirus getestet worden sei. Auf richterliche Anordnung bleibt der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam, bis das Ergebnis des Corona-Tests vorliegt.

Die Polizeifahrzeuge, die bei dem Einsatz benutzt wurden, wurden komplett desinfiziert. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

