Wolfsburger Ratsgymnasiasten treten morgen Abend bei Kika-Quiz an

Die 7c des Ratsgymnasiums wird am morgigen Dienstag, 14. April, ab 19.25 Uhr in der Kika-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ zu sehen sein. Insgesamt treten in dem TV-Quiz 32 Klassen aus ganz Deutschland gegeneinander an. Kika zeigt die erste Runde von Deutschlands größtem Schulquiz in 16 Shows montags bis donnerstags um 19.25 Uhr. Produktionsstart war Ende Februar, Anfang März war die komplette erste Runde produziert. Doch kurz darauf fiel die Entscheidung, alle Planungen zu ändern. Die Produktion der Finalrunden wurde vorerst wegen der Verbreitung des Coronavirus zum Schutz der Klassen eingestellt.

