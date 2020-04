MTV in der Corona-Zeit: Jetzt wird live trainiert

Gut 5400 Vereinsmitglieder zählt der MTV-Vorsfelde. Um zu möglichst vielen in der Corona-Zeit Kontakt zu halten und möglichst viele in Bewegung zu bringen, hat der MTV sofort nach der Schließung ein Online-Mitmachprogramm gestartet. Jetzt schickt der Verein ein weiteres Format an den Start....