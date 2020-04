Covid-19: Weiterer Heimbewohner aus Wolfsburg stirbt

Im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim wurden in dieser Woche noch einmal alle Bewohner auf das Coronavirus getestet. 42 infizierte Senioren waren in den vergangenen Wochen verstorben.

Die Stadt Wolfsburg meldet erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus, und wieder ist das Hanns-Lilje-Heim betroffen: Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach kommunalen Angaben um einen 89-jährigen Bewohner des Pflegeheims der Diakonie.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim steigt damit auf 43. In der gesamten Stadt sind 45 coronainfizierte Menschen gestorben. Die Zahl der positiv Getesteten stieg am Freitag um sechs auf 259. Im Klinikum Wolfsburg werden zwölf Covid-19-Patienten behandelt, einer von ihnen liegt auf der Intensivstation.

Zu einer Ausbreitung des Corona-Virus ist es nun auch in einem zweiten Altenheim der Diakonie Wolfsburg gekommen: Wie der Harz Kurier am Freitagmittag berichtete, wurden nach einem ersten, am 5. April aufgetretenen Verdachtsfall 19 Bewohner und sieben Mitarbeiter eines Pflegeheims in Bad Sachsa positiv getestet. Zwei Senioren werden nach Angaben der Diakonie in einem Krankenhaus behandelt. Weitere Testergebnisse stehen aus.

Laut dem Zeitungsbericht wurde in dem Diakonie-Heim in Bad Sachsa zunächst die betroffene Bewohnerin unter Quarantäne gestellt. Ab dem 16. April wurde im Heim eine Trennung des Hauses in einen Schutz- und einen Infektionsbereich vorgenommen. Für 18 Mitarbeiter ordneten die zuständigen Gesundheitsämter häusliche Quarantäne an.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

corona in wolfsburg- die fakten auf einen blick Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

coronavirus in der region – hier finden sie alle informationen Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick