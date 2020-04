Wolfsburger werden ihren Grünabfall los

Von wegen, Sachsen-Anhalt ist das Land der Frühaufsteher. Die Menschen in Wolfsburg können das auch. Für ein paar Stunden, zwischen 8 und 14 Uhr, nahm das Entsorgungszentrum Wolfsburg (EZW) am Weyhäuser Weg in Fallersleben am Samstag kompostierbaren Grünabfall der Privathaushalte im Stadtgebiet Wolfsburg entgegen. Dieses Angebot ließen sich viele nicht zweimal unterbreiten. Schon vor der Öffnung um 8 Uhr am Morgen standen sie in einer langen Schlange an. Der Andrang war wohl so groß, dass die Mitarbeiter des EZW improvisieren mussten. Bis zum Weyhäuser Weg hätten sie angestanden, erklärte Winrich Kratel, Abteilungsleiter bei der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS). Als unsere Zeitung sich unter die Menschen mischte, hatte sich die Situation bereits gelöst – die Gelegenheit für das eine oder andere gute Gespräch.

Die Mitarbeiter des Wolfsburger Entsorgungszentrums achteten am Samstag besonders auf die Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Sebastian Priebe / regios24

An der Einfahrt zum EZW begrüßen an diesem frühlingshaften Tag zwei Abfalltonnen alle Einfahrenden. Ein Schild an der ersten weist darauf hin, dass ausschließlich Grünabfall entgegengenommen wird. Ein Schild an der zweiten Tonne erneuert diesen Hinweis, diesmal mit der Aufforderung, nun zu wenden, wenn man anderen Abfall bringen wolle. Nicht alle berücksichtigen das. Als wir mit Betriebsleiter Uwe Löw und WAS-Abteilungsleiter Kratel sprechen, möchte jemand Holz entsorgen. Martina Knaup im Wiege- und Kassenhäuschen weist ihn freundlich aber bestimmt zurück. „Die meisten halten sich daran“, sagt Knaup, und ihre Kollegin Erika Zielsdorf ergänzt: „Heute sind die Menschen alle sehr freundlich und verständnisvoll.“

Wir gehen mit den beiden Herren Löw und Kratel sowie der stellvertretenden Abteilungsleiterin bei der WAS, Anne-Kathrin Wentland, zur Abladestelle für Gartenabfälle. Sieben Kassierstellen mussten sie am Morgen am Eingang einrichten. Geplant waren vier. Ein Auto voll mit Abfall kostet heute vier Euro, ein Anhänger pauschal acht. Ein Banner am Tor bittet die Menschen um Abstand und passende Bezahlung. Auf dem Weg über das Gelände lernen wir mehr über Abfallwirtschaft und die Kompostierung. Was die Menschen am Weyhäuser Weg abgeben, bekommen sie nach sechs bis sieben Monaten als Komposterde zurück, wenn sie wollen. Bis dahin kümmert sich unter anderem Thomas Thiedemann um die Grünabfälle. Alle zwei Wochen, erzählt er, würden diese mit dem großen Radlader umgeschichtet.

Martina Knaup kümmerte sich um die Anmeldung. Foto: Sebastian Priebe / regios24

An den Abladestellen bilden Dämme aus Grünabfall große Buchten. So bleibt der Abstand zwischen den Menschen gewahrt. Überhaupt verhielten sich die Wolfsburger sehr diszipliniert und vernünftig, loben die Verantwortlichen, es kämen kaum Klagen. „In diesen Zeiten bin ich mit Kritik vorsichtig, weil ich mir nicht erlaube, die Lage einzuschätzen“, sagt Patrik Preimeß dazu. Er bringt an diesem Samstag schon die vierte Anhängerfuhre zum Entsorgungszentrum: „Ich bin einfach glücklich, dass ich meine Gartenabfälle hier loswerde“, schiebt er hinterher.

In der Bucht nebenan entladen Birga und Thomas Niesen ihren Anhänger. „Auf diese Möglichkeit habe ich wirklich gewartet“, sagt Birga Niesen. Dass das Zentrum für Privatpersonen normalerweise geschlossen habe, könne sie verstehen, aber: „Na ja, hier hält man immer Abstand“, zweifelt sie die Regelung an. Genau so sieht das auch Alex Golosa, der eine Bucht weiter schon den vierten Anhänger entlädt: „Manche halten sich ja nicht an die Regeln, aber hier ist man immer auf Distanz.“

Winrich Kratel begründet die Maßnahme so: „Um die Abfallentsorgung in der Stadt Wolfsburg aufrecht zu erhalten, haben wir kleine unabhängig voneinander agierende Teams gebildet. Damit können wir die Menschen nicht durchgängig beaufsichtigen, was auf diesem Gelände aber nötig wäre.“ Immerhin: Ab morgen, Dienstag, dürfen Privathaushalte Termine zur Entsorgung machen. Diese gibt es unter (05361) 28-3225.