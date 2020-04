Die Freude über die Laden-Wiedereröffnung ist groß in Vorsfelde

Die Erleichterung, wieder öffnen zu dürfen, war so groß: Die Modeläden „Karfunkel“ in Vorsfelde und Fallersleben haben sich in den vergangenen Tagen auf die Eröffnung vorbereitet. „Die Kunden halten sich alle an die Vorgaben“, berichtet Mitarbeiterin Sabine Recklebe zum Thema Abstand halten und der...