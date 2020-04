Stadtförster in Sorge um einen Riesenschatz

Die aktuelle Waldbrandgefahr liegt bei Stufe drei von fünf Warnstufen, zum Problem werden vielerorts die heftigen Windböen. An anderen Stellen landesweit sind die Feuerwehren bereits seit Tagen im Einsatz. Das allein bereitet Stadtförster Dirk Schäfer allerdings nicht Bauchschmerzen: „Wir stehen jetzt schon vor derselben Situation wie in den vergangenen zwei Jahren. Es hat bis auf die Niederschläge im Spätwinter keinen nennenswerten Regen gegeben, das Holz ist völlig ausgetrocknet und das junge, frische Gras am Boden fehlt noch. Die Borkenkäfer haben ein leichtes Spiel, man braucht jetzt nur überall auf die Rinden zu schauen, wo die jungen Käfer ihr Bohrmehl vom Nestbau hinterlassen.“

Nach Kräften versuchen Schäfer und sein Team mit Neupflanzungen, das sind zumeist Eichen, dem Verfall des Waldes entgegenzuwirken. „Dass wir das jetzt in der Brut- und Setzzeit machen müssen, ist bedauerlich. Aber es geht nicht anders.“ Der Stadtförster sorgt sich auch darum, dass die Stadt, deren Kassen von der Corona-Krise empfindlich getroffen würden, künftig vielleicht das Geld für die lebenswichtigen Neupflanzungen nicht mehr zur Verfügung stelle. „Das wäre katastrophal“, sagt Schäfer, der zudem in den vergangenen Wochen Besucherströme in zuvor nicht gekanntem Ausmaß im Wolfsburger Stadtforst feststellte. „Ich hoffe und wünsche dem Wald sehr, dass ihn die Menschen als einen Riesenschatz erkannt haben, der lebenswichtig für uns alle ist. In dieser Krise ist unser Wald für viele ein Ort zum Auftanken und Ruhe finden.“

In die Freude über die neue Wertschätzung für die Natur mischt sich allerdings beim Stadtförster auch Verärgerung. „Es ist unglaublich, was für Müll sich auf einmal im Wald findet. Entsetzlich einfach, was an Verpackungen vom Joghurtbecher bis zum Getränkepack zurückbleiben. Das passt überhaupt nicht zum neuen Bewusstsein. Manche scheinen da überhaupt keine Ahnung zu haben, was Plastikmüll und dergleichen in der Natur anrichtet.“ Der Stadtförster und sein Team, die den Müll, sofern er entdeckt und nicht noch von Spaziergängern im Unterholz entsorgt wird, wegräumen müssen, haben daher die dringende Bitte, dass Abfall mit nach Hause genommen wird. Die Abfallbehälter an den Rastbänken im Wald würden auch nicht alles fassen können.

Zurück zur aktuellen Lage in Sachen Waldbrandgefahr. Selbstverständlich sei es ohnehin, dass im Wald, zumal mit zunehmender Trockenheit nicht geraucht werde. Dies unterstreicht auch die Stadt Wolfsburg. „Die Bevölkerung ist aufgefordert, sich umsichtig zu verhalten und auf das Rauchen im Wald zu verzichten“, unterstreicht Ralf Schmidt von der städtischen Kommunikation.