Wo es in Wolfsburg Alltagsmasken gibt und wann Bußgelder drohen

In der Fußgängerzone in der mittleren Porschestraße waren am Montag schon deutlich mehr Passanten mehr Masken unterwegs.

Die Stadt Wolfsburg informiert auf ihrer Homepage über wichtige Fragen zur Maskenpflicht. Wir haben sie zusammengestellt.

Wo sind Alltagsmasken überall verfügbar?

Masken sind unter anderem hier erhältlich: WVG-Verkaufsstellen, im mobilen WVG-Ticketbus, im Einzelhandel (Innenstadtfilialen der Bäckerei Cadera, Kaufhaus WKS, City-Galerie, Designer Outlets Wolfsburg), in Apotheken, in Drogerien, in der Tourist-Info im Wolfsburger Hauptbahnhof (von 12 bis 18 Uhr), Edeka Klamka in Detmerode, Wolfsburger Wochenmärkte von 8 bis 13 Uhr, im Rathaus. Die Verkaufsstelle im Rathaus A (Glockenspiel) hat von Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 16.30 Uhr und Freitag, 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Es werden maximal 4 Masken zu einem Stückpreis von einem Euro herausgegeben. Die Wolfsburger Elfen geben gegen Spende am Alten Porschestadion Masken ab.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Was mache ich, wenn ich aufgrund einer Krankheit keine Maske tragen kann?

Wer nachweisen kann (möglichst durch Attest), dass eine Maske nicht getragen werden kann (Aufzählung nicht abschließend: etwa bei Menschen, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, Menschen mit Sprachstörungen, Menschen mit schwerer geistiger Beeinträchtigung, Menschen mit verringertem Lungenvolumen) oder es aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist (etwa bei allergischen Reaktionen auf eine Maske, bei entsprechender psychischer Beeinträchtigung oder anderen Krankheitsbildern) muss der Maskenpflicht nicht nachkommen und natürlich auch kein Bußgeld zahlen. Es wird dann jedoch geraten, sich möglichst nicht dort aufzuhalten, wo viele Menschen auf engerem Raum beziehungsweise in geschlossenen Räumen zusammenkommen, um Ansteckungen zu vermeiden. Da es bei Kontrollen nicht vermeidbar sein wird, dass diese Personen angesprochen werden, sollten entsprechende Belege/Nachweise mitgeführt werden, um jederzeit darlegen zu können, dass eine Maskenpflicht nicht eingefordert werden kann.

Was passiert Bürgern, die ohne Maske unterwegs sind? Gibt es Ermahnungen oder Bußgelder (welche Höhe)?

Die Maskenpflicht gilt seit Montag, allerdings mit einer einwöchigen Übergangsfrist. Wer sich nicht daran hält, wird zunächst ermahnt. Nach dieser Frist wird ein Verstoß mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet werden.

Wie wird das kontrolliert?

Wie bisher auch werden Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung der Ver- und Gebote, die sich aus der aktuell gültigen Allgemeinverfügung ergeben, prüfen. In Bussen ist eine Kontrolle beim Zustieg geplant.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Wie viele Masken sind etwa im Rathaus verfügbar? Wann gibt es Nachschub, wenn aktuell nicht verfügbar?

Der Stab der Stadt Wolfsburg verfügt derzeit über ausreichend Masken, insbesondere für Personal, das in medizinischen und pflegerischen Berufen tätig ist. Zur Zeit sind auch genügend Masken da, um sie an Bürger weiterzuverkaufen. Die Stadt Wolfsburg bittet aber auch darum, bei der Organisation die Möglichkeiten zu nutzen, die Bedeckung von Mund und Nase anderweitig zu organisieren: Masken sind etwa im Einzelhandel erhältlich. Sie können ebenso selbst genäht werden. Wer so schnell keine Maske zur Hand hat, kann zunächst auch ein Tuch oder einen Schal nutzen. Bitte informieren Sie sich auch über die Wiederverwendbarkeit der Bedeckungen!

Sind die Masken, die man im Rathaus kaufen kann, wiederverwendbar?

Die Masken, die im Rathaus verkauft werden, sind klassische Alltagsmasken, die zuhause aufgehängt und wiederverwendet werden können.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Warum sollte man eine Mund-Nasen-Maske tragen?

Durch eine Mund-Nasen-Maske werden Tröpfchen, die man beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen. Das Risiko, eine andere Person durch Husten oder Niesen anzustecken, wird verringert. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist also vor allem Fremdschutz. Selbstverständlich eignet sich eine einfache, aus Stoff genähte Mund-Nasen-Maske nicht für die Versorgung Corona-positiver Patienten. Hier ist ein Mund-Nasen-Schutz nötig. Aber: Jede Bedeckung hat mehr Schutzwirkung für Träger und Gegenüber als keine!

Wen schütze ich mit einer Mund-Nasen-Maske?

Mit dem Tragen der Maske schützen wir vor allem diejenigen, die jetzt das öffentliche Leben in der Stadt aufrecht erhalten. Dazu gehören die Fahrer im ÖPNV, die Angestellten im Supermarkt oder in der Drogerie, die Ärzte, Krankenschwestern und die Pflegekräfte. Und natürlich tragen wir alle vor allem den Risikogruppen gegenüber eine besondere Verantwortung: nämlich beispielsweise älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Warum soll ich eine Mund-Nasen-Maske tragen, wenn ich gesund bin?

Nicht jeder Infizierte bemerkt, dass er krank ist. Durch das Tragen einer Maske kann vermieden werden, dass unentdeckt Infizierte andere Menschen anstecken.

Wo müssen Masken getragen werden?

Die Mund-Nasen-Masken müssen nicht sofort beim Verlassen des Hauses getragen werden, sondern in Räumen oder Bereichen, wo es passieren kann, dass die Abstände nicht eingehalten werden können. Dies gilt in den Bussen der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG), in den Rathäusern, in Arztpraxen, und in den Geschäften.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Wie sitzt die selbst genähte Maske richtig? Was ist beim Tragen zu beachten?

Träger sollen vor dem Berühren und Anlegen der Mund-Nasen-Maske gründlich die Hände waschen und sie desinfizieren, wenn möglich. Die Maske muss eng vor Nase und Mund anliegen. Zudem sollte man sie während des Tragens nicht berühren.

Was kann man als Mund-Nasen-Maske tragen?

Alternativ zu einer Maske kann man sich übergangsweise etwa auch zweilagige Geschirrtücher, Bettlaken oder andere Tücher aus dicht gewebter Baumwolle so zurecht schneiden, dass sie vor Mund und Nase gebunden werden können. Auch die Verwendung von Schals oder Buffs aus Baumwollstoffen sind möglich.

Wie kann man selbst genähte Mund-Nasen-Masken hygienisch wieder aufbereiten?

Wichtig ist auch, die selbst genähten Mund-Nasen-Masken regelmäßig, insbesondere wenn sie durchfeuchtet sind, zu wechseln und zu waschen. Die selbst genähten Mund-Nasen-Masken können mehrmals verwendet werden, indem sie als Kochwäsche (bei 90 oder 95 Grad) gewaschen und anschließend gebügelt werden. Bei dieser Vorgehensweise werden die Keime vernichtet. Die Bedeckungen müssen täglich gewaschen werden! Das Reinigen kann auch durch Auskochen im Topf auf dem Herd erfolgen.

Muss ich noch Abstand halten, wenn ich eine Maske trage?

Ja! Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen. Den Mindestabstand von 1,5 Metern ersetzen sie nicht. Auch die weiteren Hygienemaßnahmen dürfen nicht vernachlässigt werden.

Birgt das Tragen einer Maske auch Gefahren?

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske kann zu einem falschen Sicherheitsgefühl führen. Dadurch läuft der Träger Gefahr, wichtige Hygienemaßnahmen wie etwa das Händewaschen zu vergessen. Extrem wichtig ist das regelmäßige Wechseln der Maske (bei Durchfeuchtung sofort wechseln, mindestens aber einmal pro Tag wechseln) und das Waschen und Bügeln bei hohen Temperaturen nach jedem Gebrauch. red