Rewe rüstet sich für Neubau in Fallersleben

In Zeiten von Corona rennen die Menschen den Lebensmittelmärkten die Bude ein. Großeinkäufe wegen Homeoffice, Kurzarbeit, knapper Zeit oder anderer Herausforderungen sind angesagt, und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Umso mehr schmerzt die Fallersleber am Glockenberg, dass es in dem großen Wohngebiet schon seit Januar keinen Supermarkt mehr gibt. Der alte, zu klein gewordene Rewe ist abgerissen worden. Doch von den geplanten Neubau-Aktivitäten war bisher immer noch nichts zu sehen.

Im Februar alles plattgemacht Schon im Februar war auf dem Gelände an der Ecke Dresdener Straße/Berliner Straße alles plattgemacht, Bauschutt und andere Hinterlassenschaften waren längst abtransportiert. Doch das Baugrundstück lag weiter brach. „Was ist da los?", fragten sich viele – und bezweifelten inzwischen, dass der neue Einkaufsmarkt noch in diesem Jahr fertiggebaut und eröffnet werden kann. Das war nämlich noch im Februar der Plan gewesen. Auf eine Anfrage unserer Zeitung von Ende Januar hat Rewe bis heute keinerlei Informationen herausgegeben. Allerdings hatte die städtische Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH im Februar wie berichtet verraten, dass es seinerzeit noch an der Baugenehmigung haperte. Fast zwei Monate lang war das weiterhin Stand der Dinge. Unterschiedliche Erklärungsansätze Zu den Gründen für den Stillstand am Glockenberg gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. „Es hapert immer noch an irgendetwas. Aber keiner weiß, warum", sagte CDU-Ortsratsmitglied André-Georg Schlichting am Donnerstag und berichtete: „Schon Mitte März hat mir die Verwaltung mitgeteilt, dass noch Grundstücksfragen innerhalb der Verwaltung zu klären seien. Ich bin sehr verwundert darüber, dass diese Fragen offenbar immer noch nicht geklärt sind." Aber inzwischen tut sich doch etwas: Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist (PUG) wusste zu berichten, dass nun Bauarbeiter aktiv seien, außerdem wurden Rewe-Schilder aufgestellt. „Auf einem wird die Eröffnung für Winter 2020 angekündigt", erzählte sie. Und kritisierte, dass sie von der Stadt auf wiederholte Nachfragen keine Antwort erhalten habe. Ihre Vermutung zum ausstehenden Baubeginn: „Es gab Bodenbewegungen. Vielleicht mussten noch Bodenuntersuchungen gemacht werden. Fließsand ist ein Phänomen, das es in Fallersleben öfter mal gibt. Wir haben hier ja einige geologische Besonderheiten..." Frühere Schließung heizte Spekulationen an Noch eine andere Vermutung hatte am Donnerstag Ortsratsmitglied Eckhard Krebs (SPD): Er hat von angeblichen Änderungswünschen des Bauträgers gehört. Außerdem von Grundstücksdingen: Demnach sollen die Parkplätze auf der Nordseite von längs auf quer umsortiert werden. Da müsse wohl noch etwas umgewidmet werden. Möglicherweise gebe es aber auch Probleme mit der geplanten Anlieferung von Norden her: „Da ist ja bisher nur ein schmaler Fußweg..." Krebs betonte: „Was die ganzen Spekulationen angeheizt hat, ist, dass Rewe ja im Januar geschlossen hat – einige Wochen früher als vorher geplant." Daher hätten viele erwartet, dass der Neubau entsprechend früher startet. Was auch immer der Grund für den langen Stillstand war – dazu teilte die Stadt am Donnerstag auf Anfrage nichts mit. Pressereferentin Elke Wichmann gab lediglich bekannt: „Die Grundstücksverhandlungen konnten positiv abgeschlossen werden. Die Baugenehmigung wird nun kurzfristig erteilt."