Maskenpflicht ist für Wolfsburger „gewöhnungsbedürftig“

Es duftet nach Knoblauch. Diesen Geruch nehmen die Besucher des Wolfsburger Wochenmarktes am Stand, an dem italienische Spezialitäten verkauft werden, wohl auch mit Alltagsmaske noch deutlich wahr. Viel schwieriger ist da schon die Kommunikation mit dem Marktbeschicker oder einem Bekannten: Nicht immer wird das Gegenüber aus der Entfernung und mit Alltagsmaske auf Anhieb verstanden.

Das Bild jedenfalls ist an diesem Samstagvormittag eindeutig: Ein Großteil der Besucher auf dem Rathausplatz trägt die Alltagsmasken, die seit rund einer Woche nun Pflicht sind in Wolfsburg. Viele haben sich arrangiert und begrüßen die frühe Vorsichtsmaßnahme der Stadt Wolfsburg.

„Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir sie auch auf dem Wochenmarkt tragen müssen“, berichtet Nina Windisch, die mit ihrem Mann Jan und den beiden Töchtern Mila (6) und Jara (10) den Markt besucht. Eher nicht, oder? Mit der neuen landesweiten Corona-Verordnung, die heute in Niedersachsen in Kraft tritt, sind diese Unklarheiten aber aus dem Weg geräumt: Die Bestimmung beinhaltet auch die Mund-Nasen-Bedeckung während des Wochenmarkt-Besuches.

„Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig“, findet Nina Windisch. Dennoch: Die Familie aus Nordsteimke versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Die Alltagsmasken sind selbst genäht und zeigen farbenfrohe Motive.

Doch wie verzehren die Wochenmarktbesucher die gerade gekaufte Bratwurst, das Eis oder einen Kaffee? Etwas abseits des Trubels steht Ingrid Tonn. Die Maske hat sie sich kurz abgenommen, um ihre Wurst zu essen. Die Hattorferin steht hinter der Maskenpflicht. „Ich finde das zu 100 Prozent richtig so“, sagt Tonn. Ihr Mann sei vorbelastet, riskieren müsse man nichts. Beide gehören mit ihren über 60 Jahren zu der Risikogruppe. Aus Küchen- und Taschentüchern hat das Ehepaar seine Alltagsmasken gefertigt. „Und nach jedem Tragen schmeißen wir die Tücher weg“, berichtet Tonn.

Viele Paare schlendern an diesem Tag mit den gleichen Maskenmotiven über den Markt, immer wieder sind Durchsagen zu hören. Es wird aus einem DRK-Wagen unter anderem an den Mindestabstand erinnert, Polizeibeamten kontrollieren in der Fußgängerzone. Es gibt Alltagsmasken zu kaufen. An etlichen Ständen haben sich derweil lange Schlangen gebildet: Mit großem Abstand warten die Besucher.

Auch Irene Kühsel hat sich bereits an diese neuen Bilder gewöhnt. „Ich bin 87 Jahre alt und möchte noch ein bisschen was von meiner Rente haben“, betont die Wolfsburgerin. „Wir haben alles geschafft, also schaffen wir auch das“, sagt sie. Auch sie macht nach eigenem Bekunden das Beste aus der Situation. „Ich lasse mich nicht unterkriegen.“

