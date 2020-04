Wolfsburg: Brückenabriss läuft wie geschmiert

Das lief ja wie geschmiert: Der zweite Teil der Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße ist Geschichte. Das Spezialunternehmen Regrata machte mit einem generalstabsmäßig geplanten Einsatz kurzen Prozess. 22 Fachleute zerlegten im Schichtsystem mit sieben Spezialbaggern fast 3000 Tonnen Beton und Stahl. Im August sollen die neuen Verbund-Fertig-Träger verbaut werden.

Im Oktober will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die neue Brücke nach insgesamt zwei Jahren Bauzeit fertig haben, denn dann wartet bereits das nächste Projekt: das Braunschweiger Südkreuz. Am Samstagvormittag trafen wir unter anderem den Projektleiter für den Brückenbau in Wolfsburg, Gerhard Kanter von der Landesbehörde in Wolfenbüttel.

Ralf Kober (von links), Gerhard Kanter und Thomas Steinbach schauen von oben auf die Abräumarbeiten auf der gesperrten Heinrich-Nordhoff-Straße. Foto: Darius Simka / regios24

Es sieht wüst aus, was an der Stelle passiert, wo noch vor Stunden eine Brücke stand. Während der Verkehr auf der Autobahn 39 über eine Fahrbahnseite und die neue Brückenhälfte rollt, staubt es darunter auf der Heinrich-Nordhoff-Straße gewaltig. Ein Hydraulikhammer setzt den Fundamenten der alten Brücke zu. Mit 350 bar donnert ein Schlagbolzen im Hammer rauf und runter. Eine unvorstellbare Kraft ist das, der die 1,20 Meter starken Fundamente nichts entgegenzusetzen haben. Gleich neben dem Hammer arbeitet sich eine Betonschere mit 1400 Tonnen Kraft mühelos durch den Stahlbeton. Ein Zerbrösler löst den Stahl aus dem Beton. Ein Magnet sammelt den Stahl auf, während mehrere Bagger den zerbröselten Beton, der mal eine Brücke war, auf Sattelschlepper verladen. Was wüst aussieht, hat also absolut System. Jeder der Fachleute auf der Baustelle weiß exakt, was er tut.

„Wir sind ziemlich gut in der Zeit“, sagt Thomas Steinbach, der Bauleiter der Firma Regrata. Und das hat einen Grund: „Diesmal lassen wir den Beton sofort abtransportieren, das spart enorm Zeit“, ergänzt er. Bei der ersten Brückenhälfte war das tatsächlich noch anders. „Im vergangenen Jahr haben wir den Schutt auf Miete gelagert und laufend umgeschichtet.“ Gut in der Zeit bedeutet an diesem Wochenende: Spätestens am Montag um 5 Uhr wird die Heinrich-Nordhoff-Straße wieder für den Verkehr freigegeben. „Ich denke, wir werden um 3 Uhr fertig“, blickt Steinbach voraus.

Abbruch Autobahnbrücke über der Heinrich-Nordhoff-Straße. In der Nacht auf Samstag, 25. April, ging es dem westlichen Brückenteil an den Kragen. Foto: Helge Landmann / regios24

Die aktuelle Pandemie wirkt sich auch auf die Brückenbaustelle aus. Das rege Treiben findet unter den strengen Blicken von Gerd Sens statt. Der Ingenieur ist für die Sicherheit auf der Baustelle zuständig. Er achte auf das Einhalten von Corona-Regeln, erklärte er. So darf nur eine Person auf einer Maschine sitzen. Auch die Abstände zwischen den Menschen will er eingehalten wissen.

An diesem Samstag sieht man rundum zufriedene Gesichter. „Es gibt keinerlei Mängel“, sagt Gerhard Kanter, und weil alles so sauber läuft, haben wir Zeit, die Reparaturarbeiten an der Autobahnbrücke über den Kanal und die Bahnlinie anzusehen. Auf 220 Metern reparieren Experten den Stahlbeton. An einigen Stellen gibt er einen Blick auf die Spannglieder frei. Das sind Litzen, die ein ein dickes Stahlseil bilden. Ein Hüllrohr befüllt mit Zementleim schützt sie vor Korrosion. Wie gut das funktioniert, kann man auf dem Teilstück der Brücke sehen. Die Spannglieder sind unversehrt. Solche Spannglieder werden auch in der neuen Brücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße verbaut sein. 7,3 Millionen Euro investiert das Land Niedersachsen in das Bauwerk.