So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Wolfsburg

Die Kurve flacht ab: Das ist klar zu sehen, wenn man die Entwicklung der Zahlen der mit dem Coronavirus Infizierten in Wolfsburg betrachtet. Unsere Grafik zeigt, wie die Zahlen zunächst leicht anstiegen, seit am 13. März die ersten drei Infizierten gemeldet wurden. Dann plötzlich der Anstieg: Von 51 Fällen am Donnerstag, 26. März auf 217 am Freitag, 3. April, etwas mehr als eine Woche später. Seither steigen Zahlen nur noch leicht, und immer sanfter an. Am Montag meldete die Stadt eine Neuinfektion, insgesamt sind es nun 282. Ein 83-jähriger Mann starb, somit gibt es nun 50 Todesfälle.

Corona Fallzahlen in Wolfsburg Foto: Jürgen Runo

Wie es zu der Entwicklung kommt, ist nicht mit abschließender Gewissheit zu erklären. Aber es hilft, sich einige Daten und Fakten in Erinnerung zu rufen. Zum Einen muss man die Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen bedenken; das heißt, die Auswirkungen, die Maßnahmen wie das Kontaktverbot, die Schließung der Geschäfte oder die Maskenpflicht auf die Verbreitung des Virus haben, sind erst bis zu 14 Tage später spürbar.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Zum anderen ist in Wolfsburg der Corona-Ausbruch im Hans-Lillje-Heim von Bedeutung – hier infizierten sich viele Menschen in kurzer Zeit. Unter dieser Gruppe sind auch die allermeisten Todesfälle zu beklagen: Zum Glück, wie unsere Grafik zeigt, stieg diese Zahl lange nicht so steil an wie die Zahl der Infizierten.

Was also verursachte die starke Steigung und die Abflachung der Kurve? Hier begeben wir uns ins Land der Spekulationen. Das schnelle Wachstum Ende März und Anfang April ist vermutlich auf die Infektionen im Hans-Lillje-Heim zurückzuführen sowie die relativ unkontrollierte Verbreitung vor der Einführung von Maßnahmen. Deren Auswirkungen sind erst 14 Tage später spürbar. Beispiel: Die Schulen öffneten zuletzt am 13. März; Geschäfte schlossen am 17. März. 14 Tage später, also Ende März, flachte die Kurve bereits leicht ab. Am meisten eindämmenden Effekt hatten vermutlich die Kontaktverbote, die am Sonntag, 22. März, in Kraft traten. Zwei Wochen später, am 6. April, stiegen die Zahlen deutlich langsamer an als zuvor. Seit 13. April veröffentlicht die Stadt zudem die Zahl der Genesenen: Sie steigt erfreulicherweise immer weiter an.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Was uns das lehrt? Maßnahmen wie das Kontaktverbot wirken. Spannend wird sein, wie sich die Öffnungen der Schulen, der Geschäfte, aber auch die Einführung der Maskenpflicht auf die Zahlen auswirken werden. Eine Antwort darauf ist spätestens in zwei Wochen möglich.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick