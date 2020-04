Abstands-Sport

Nichts gegen Joggen im Park und Yoga und Co. vorm Fernseher. Aber langsam reicht’s: Wieso nicht Tennisspielen? Oder Gerätetraining? Ist doch alles in mehr als gebührendem Abstand möglich… Als ich am Dienstag in meiner Homeoffice-Mittagspause so vor mich hinsinnierte, kam plötzlich die passende Nachricht von der Stadt: Es laufen intensive Vorbereitungen für die Öffnung der Sportanlagen sowie der Frei- und Hallenbäder und des Badelandes, unter Beachtung von Hygiene- und Schutzregeln. Zunächst könnte es um Individualsport gehen, draußen – und geduscht würde eben zu Hause. Das ist doch mal eine zart optimistisch stimmende Ansage! Und vor dem Hintergrund, dass Wolfsburg ja beim „Lockdown“ hier und da einen Alleingang beschritten hat – vielleicht geht das ja auch in die umgekehrte Richtung – das Virus natürlich immer fest im Blick!

