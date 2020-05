Broschüre der Stadtverwaltung Wolfsburg ist aktualisiert

Ab sofort liegt die aktuelle Auflage der Onlineservicebroschüre „24/7 – Digitale Verwaltung“ in allen städtischen Rathäusern und den Verwaltungssprechstellen Fallersleben und Vorsfelde kostenlos zur Mitnahme bereit, wie die Stadt mitteilt. „Gerade in Zeiten von Corona, in denen nicht jeder Service im Rathaus zur Verfügung steht, sieht man, wie wichtig das digitale Angebot an Verwaltungsdienstleistungen ist“, erklärt der Erste Stadtrat Dennis Weilmann (links). Auf 40 Seiten werden nicht nur altbewährte Onlineangebote wie das Online-Kitaportal „Wolles Welt“ oder die Online-Sperrmüllterminvergabe vorgestellt, sondern auch die kürzlich optimierte Wunschkennzeichenreservierung. „Wir freuen uns, auch auf neu entwickelte Services hinzuweisen wie den Online-Traukalender“, sagt Jens Krause, Leiter des Referats Zentrales Organisationsmanagement. Neben der Printversion ist die Broschüre auch in digitaler Form unter www.wolfsburg.de/onlineservice erhältlich. red

