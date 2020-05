Wolfsburger Gesamtschulen: Prüfungen im Ausnahmezustand

In der Sporthalle der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule haben Arne Sewing und sein Team schon alles für die Abschlussprüfungen in Coronazeiten vorbereitet.

Wolfsburg. Stress pur an den Wolfsburger Gesamtschulen: Sie müssen neben Präsenzunterricht und Homeschooling geballte Abschlussprüfungen bewältigen.

Der Unterricht unter Corona-Bedingungen stellt alle Wolfsburger Schulen vor große Herausforderungen. Ganz besonders aber die Gesamtschulen, die neben der Rückkehr der Schüler und dem Homeschooling geballte Abschlussprüfungen bewältigen müssen.

Astrid Grawunder-Dageförde spricht von einer „Herkulesaufgabe“. Weil sich durch die Zeit der Schließung Vieles verschoben hat, werden im Mai Förder-, Hauptschul- und Realschulabschlüsse sowie das Abitur abgenommen. Die Leiterin der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule schildert, dass alleine am 20. Mai rund 120 Schüler der Sekundarstufe I ihre Deutscharbeiten schreiben und Abiturprüfungen stattfinden.

Arne Sewing leitet die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Er erlebt nervöse Zehntklässler und Abiturienten. Erst fiel die Schule aus, nun kommen die Schüler an jedem zweiten Tag, die Kurse sind auseinandergerissen. Der Stoff kann unter diesen Bedingungen nicht in der Form rekapituliert werden, wie die Lehrer es sonst vor den Abschlussprüfungen machen würden, um den Schülern Sicherheit zu geben. „Die Schüler sind durchaus irritiert und haben nicht das Gefühl, optimal auf die Prüfungen vorbereitet zu sein“, sagt auch Grawunder-Dageförde.

Schulabschluss in Corona-Zeiten: Keine Umarmungen, keine Party

Keine Umarmungen, kein ermunterndes Schulterklopfen, keine Vorfreude auf Abipartys oder Entlassfeiern - die Prüfungen selbst werden ebenfalls unter sehr speziellen Bedingungen stattfinden. Das Land hat den Schulen sehr detaillierte Vorgaben gemacht, wie Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen sind. Die Schüler werden auf zahlreiche Räume verteilt, die Sporthalle der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule ist auch schon dafür bestuhlt. „Man muss die Räume entsprechend vorbereiten“, erzählt Arne Sewing. Jeder Schüler bekommt einen festen Platz zugewiesen, an dem Wörterbücher und andere Materialien vorab zu deponieren sind, mit Handschuhen natürlich. Es gibt Regeln zum Lüften und Regeln zur Öffnung der Türen. Schüler, die einer Risikogruppe angehören, müssen sich mit der Gesellschaft eines Aufsichtslehrers begnügen. Für die Lehrer werden es lange Tage: Auf geballte Prüfungen folgen geballte Korrekturen.

Trotzdem findet er in der kommenden Woche auch noch die Anmeldung der neuen Fünftklässler statt. Die Gesamtschulen in der Region rühren die Werbetrommel für ihre Schulform. Arne Sewing und Astrid Grawunder-Dageförde betonen, dass die Gesamtschulen ein Abbild der Gesellschaft sind, dass sie leistungsstarken Schülern Herausforderungen bieten, aber auch für die Leistungsschwächeren sorgen. „Wir bilden die Teamplayer von morgen aus“, so Sewing.

Gut unterstützt fühlen sich die beiden Rektoren von ihrer Schulträgerin, der Stadt Wolfsburg. Über die Lernplattform Its Learning könnten die Lehrer jetzt noch besser mit den Schülern in Kontakt bleiben, erzählt Sewing. Auch eine datenschutzkonforme Anwendung für Videokonferenzen stehe zur Verfügung. „Das ist wirklich gut gelaufen.“

