Wolfsburgs Corona-Ratspause endet im Juli

Mit einer kleinen Spitze reagierte Wolfsburgs Oberbürgermeister am Donnerstag auf einen Antrag der FDP, den politischen Sitzungsbetrieb wieder aufzunehmen. Dass es ausgerechnet dem Ratsherren Marco Meiners nicht schnell genug gehe, wundere ihn, sagte Klaus Mohrs. Meiners habe ihn doch heftigst dafür kritisiert, dass vor den Osterferien noch eine Ratssitzung stattfand.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Nach Mohrs Schilderung ist das, was die FDP beantragt, ohnehin kalter Kaffee: Vor einer Woche habe er mit den Fraktionssprechern vereinbart, wie der Sitzungsbetrieb wieder aufgenommen werden soll. Die Absprache laute, dass der Verwaltungsausschuss am 19. Mai nicht-öffentlich zusammenkommt, der Rat Mitte Juli und dass im Vorlauf der Ratssitzung Ortsräte und Ausschüsse tagen. So schildert es auch der Vorsitzende der Mini-Fraktion Linke/Piraten, Bastian Zimmermann, der diesen Weg für richtig hält. „Im Juni beginnen Ausschusssitzungen. Ich glaube, das macht auch Sinn“, sagt er. „Es gibt einfach kaum Vorlagen.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die meisten Fraktionen halten es für sinnvoll, im Mai noch nicht mit den öffentlichen Sitzungen loszulegen. „Auf Vorschlag von Oberbürgermeister Klaus Mohrs findet der nächste Rat am 15. Juli statt“, schreibt der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann. „Diesen Termin unterstützen wir Sozialdemokraten.“ Er lasse der Verwaltung genügend Zeit, Abstands- und Verhaltensregeln zu erarbeiten. Alle Fraktionsvertreter hätten dieser Vorgehensweise zugestimmt, betont Bachmann.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kassel kann sich ebenfalls nicht erinnern, dass die FDP den Vorschlägen des Oberbürgermeisters widersprochen hätte. „Es war lediglich von einem Vorziehen der Julisitzung des Rates – und in der Folge natürlich der Ausschüsse – die Rede“, so Kassel. Das sei aber in der Runde verneint worden, und zwar weniger von der Verwaltung als von der Politik. Wie Mohrs kann sich Kassel einen kleinen Seitenhieb in Meiners’ Richtung nicht verkneifen: „Für die CDU hat der Schutz der Bevölkerung nach wie vor höchste Priorität“, schreibt er. Dazu gehöre auch, dass Ratsvertreter Kontakte mieden und auf Risikogruppen Rücksicht genommen werde. „Wenn ich mich richtig erinnere, kann man gerade aus der FDP dafür Verständnis erwarten.“

Der PUG-Fraktionsvorsitzende Andreas Klaffehn schildert, das Rechtsamt habe empfohlen, erst im Juni wieder Sitzungen abzuhalten. Aus seiner Sicht zu Recht: „Was wir heute wissen, beruht auf Erkenntnissen und Maßnahmen vor zwei Wochen. Dementsprechend ist es ratsam, wie vorgesehen, erst im kommenden Monat mit physischen Sitzungen, zu denen dann auch die Öffentlichkeit wieder zugelassen werden kann, zu beginnen“, so der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion.

Die AfD sei für die Wiederaufnahme der Ratssitzungen, erklärt die Ratsfrau Stephanie Scharfenberg. Überhaupt sei ihre Fraktion grundsätzlich für die Aufhebung fast aller Maßnahmen. „Corona hat sich zu einer Hysterie entwickelt“, findet Scharfenberg. „Wir halten die Coronaverordnungen für verfassungswidrig.“

Die Grünen dagegen möchten nur mit größter Vorsicht wieder tagen. „Unter Beachtung notwendiger Abstands- und Hygieneregeln sowie einem strikten Zeitmanagement kann ein verminderter Sitzungsbetrieb in größeren Räumlichkeiten wie zum Beispiel Congress-Park oder Ratssitzungssaal wieder stattfinden, und zwar dort, wo politische Entscheidungen dringend benötigt und zeitlich relevant sind“, schreibt Olaf Niehus. Diese Sitzungen müssten dann auch öffentlich stattfinden. Einen normalen Sitzungsbetrieb hielte er für verfrüht: Es könne auch auf Video- und Telefonkonferenzen zurückgegriffen werden.

„Ich würde dafür plädieren, möglichst viele Präsenzsitzungen zu machen“, sagt Klaus Mohrs. Das entschieden jedoch die Ausschussvorsitzenden und ihre Stellvertreter, so der OB. Der Landtag schaffe gerade die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass Ausschüsse in Krisenzeiten über Video- oder Telefonkonferenzen tagen können. Zudem würden Beschlüsse im Umlaufverfahren ermöglicht.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

corona in wolfsburg- die fakten auf einen blickCoronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick