CDU will Wolfsburger Kreisel mit Kunstwerken ausstatten

Wolfsburg. Die Kreisel der Stadt sollen mit Kunst ausgestattet werden – am liebsten mit Werken von Wolfsburger Künstlern. Das will die CDU-Ratsfraktion.

Nachdem der CDU-Kreisparteitag einen Antrag des früheren Ratsherrn Rolf van Geuns-Rosch befürwortet hat, Kreisel in Wolfsburg mit Kunst zu versehen, haben Wilfried Andacht und Peter Kassel haben laut einer Mitteilung einige Kunstwerke der Stadt in Augenschein genommen. Fraktionsvorsitzender Peter Kassel sagte, die aktuelle Haushaltssituation mache es allerdings nicht einfach, die Idee zeitnah umzusetzen. Dennoch könne es einen Prüfungsauftrag an die Verwaltung geben, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Weiter müsste die Stadt die Frage beantworten, auf welchem Kreisel ein Kunstwerk aufgestellt werden kann. Unter Kostenaspekten könnte man zum Beispiel noch neu zu bauende Kreisel von vornherein mit einem Kunstwerk planen – die Baukosten fallen dann ohnehin an. Wilfried Andacht, kulturpolitischer Sprecher der CDU: „Das von mir heute beispielhaft ausgewählte Kunstwerk ,Lasten und Tragen‘ von Joseph-Henry Lonas aus Berlin eignet sich für eine solchen Standort auf einem Kreisel. Bei diesem Kunstwerk ist schon länger die Rede davon, es aus der Abgeschiedenheit zu holen.“ red