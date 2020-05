Wolfsburg. Die Geschichte um die Abenteuer der kleinen Hexe hat am Freitag, 20. November, Premiere und wird bis zum 22. Dezember fast täglich gezeigt.

Weihnachtsmärchen – Vorbereitungen in Wolfsburg laufen

Für eine richtige Hexe gibt es nichts Schöneres, als in der Walpurgisnacht gemeinsam mit den anderen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch die kleine Hexe ist mit ihren gerade mal 127 Jahren noch viel zu jung. Erbost über diese Ungerechtigkeit schwingt sie sich auf ihren Besen und saust zum Blocksberg. Als die anderen Hexen sie erwischen, muss sie zur Strafe zu Fuß nach Hause gehen. Doch wenn sie nächstes Jahr beweisen kann, dass sie eine „gute“ Hexe geworden ist, darf sie mittanzen...

Noch sieht es so gar nicht nach einem heimeligen Hexenhaus aus, das gerade von den beiden Technikern Thomas Reuter und seinem Kollegen Kevin Mendel mit Augenmaß zusammengesetzt wird. „Trotz der derzeitigen Umstände arbeitet der Theater-Tischler Thomas Reuter an verschiedenen Elementen des Bühnenbildes für das kommende Weihnachtsmärchen ,Otfried Preußler: Die kleine Hexe‘, und es ist deutlich zu erkennen, in welch moderner Umgebung die kleine Hexe zusammen mit ihrem Raben Abraxas haust und sich auf ein Leben als gute Hexe vorbereitet“, teilt Christian Mädler, zuständig für Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit im Scharoun-Theater, mit. Und Tischler Reuter stehen noch viele weitere kreative und maßgenaue Aufgaben bevor: Er muss unter anderem einen Wald erschaffen und den Blocksberg entwerfen.

Die Geschichte um die Abenteuer der kleinen Hexe hat am Freitag, 20. November, Premiere und wird bis zum 22. Dezember fast täglich im Scharoun-Theater gezeigt. Wie im vergangenen Jahr werden wieder mehr als 30.000 Zuschauer erwartet. red