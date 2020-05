Fahrer beschädigt in Wolfsburg anderes Auto und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagabend, 20 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße ereignete. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 4000 Euro beläuft.

Die Besitzerin eines roten Audi A3 stellte ihren Wagen in Höhe der Parkpalette am Fuße der Hochhäuser Don Camillo und Peppone am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie am Sonntagabend wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Autofahrer ihren Audi am hinteren linken Heck stark beschädigt hatte. Anschließend hat sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt vom Ort entfernt.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter (06361) 46460 melden. red