Acht Wochen hatte ich meine Einkäufe auf Supermarkt, Drogerie und Apotheke beschränkt und „schöne Einkaufserlebnisse“ ad acta gelegt. Online habe ich hier und da geschaut, aber nichts bestellt. Ich wollte meine geliebten kleinen Läden nicht im Stich lassen, wenn es wieder los geht. Doch nach den Lockerungen verspürte ich so gar keine Lust auf „Shopping“. Sommerkleid und Co. habe ich vorige Woche tatsächlich gekauft, aber der Lockdown hat Spuren hinterlassen. Und das „Social Distancing“ ist schier unbemerkt gar in mein Privatleben eingezogen: Bei der alltäglichen Umarmung im engsten Familienkreis habe ich mich unlängst ertappt, kurz zu zögern…wie gruselig.

