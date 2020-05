Corona: Wolfsburger Krisenstab setzt Besprechungen aus

Die Anzahl der Neuinfektionen in Wolfsburg ist gering. Daher setzt der Krisenstab der Stadt seine Lagebesprechungen vorerst aus.

Wolfsburg. Die Arbeit in den Fachbereichen solle wieder in den Vordergrund rücken, heißt es. Die Entwicklung der Fallzahlen habe sich beruhigt.

Der Krisenstab der Stadt zur Eindämmung der Coronapandemie setzt bis auf weiteres seine regelmäßigen Zusammenkünfte im Rathaus aus.

Nach der dynamischen Anfangsphase der Corona-Krise hat sich laut Stadt die Entwicklung der Fallzahlen in Wolfsburg soweit beruhigt, dass die Arbeit in den einzelnen Fachbereichen wieder in den Vordergrund rücken wird.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Zunächst danke ich den vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern, die im Krisenstab mitgewirkt haben und sich weiterhin bereithalten. Denn die im Krisenstab verantwortlichen Personen sind auch weiterhin im regelmäßigen Austausch und werden im Bedarfsfall sofort zusammenkommen, um erforderliche Maßnahmen zeitnah einzuleiten.“

