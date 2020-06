Wolfsburg wehrt sich mit Prävention gegen radikale Tendenzen

Gläubige beten aufgrund der Corona-Pandemie mit Sicherheitsabstand in der Moschee des Islamischen Kulturzentrum. Vor fünf Jahren geriet Wolfsburg als Islamistenhochburg bundesweit in die Schlagzeilen - inzwischen hat die Stadt ein erfolgreiches Präventionsprogramm gegen Extremismus etabliert.

Wolfsburg. Die Dialogstelle Extremismusprävention in Wolfsburg soll helfen, dass sich keine demokratiefeindlichen Ideen bei jungen Muslimen festsetzen.

Vor fünf Jahren geriet Wolfsburg als Islamistenhochburg bundesweit in die Schlagzeilen - inzwischen hat die Stadt ein erfolgreiches Präventionsprogramm gegen Extremismus etabliert. „Der enge Austausch in dem Netzwerk hat sich aus Sicht der Stadt bewährt und hat durchaus Modellcharakter für andere Regionen“, sagt Stadträtin Iris Bothe. Ziel der sogenannten Dialogstelle Extremismusprävention ist es, die Menschen in Wolfsburg für demokratiefeindliche Ideologien zu sensibilisieren.

In fünf Jahren habe sich die Situation in der muslimischen Gemeinde gebessert

Die aktuelle Situation in der Stadt beschreibt der Islamische Verein daher als deutlich besser als noch vor fünf Jahren. Damals hatte ein radikaler Prediger reihenweise junge Männer zur Ausreise verleitet, im Sommer 2015 begann der Prozess gegen zwei junge Wolfsburger, die desillusioniert von den Schlachtfeldern des Islamischen Staats (IS) zurückgekehrt waren - beide wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Präventionsarbeit bestärkt in Wolfsburg das Gefühl des Hörens und Gehörtwerdens

Mourtadha Djemai vom Vereinsvorstand des Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg sagte, inzwischen engagierten sich viele Partner gegen Extremismus und es gebe eine gemeinsame Präventionsarbeit. Das habe in der Stadt zu mehr Sensibilität für die Ängste und Nöte der Muslime geführt. Auf der anderen Seite hätten viele Muslime auch das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen gehört würden. dpa