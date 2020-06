Wolfsburger Chefärzte ausgezeichnet

Zwei Chefärzte des Wolfsburger Klinikums zählen laut aktuellem Ärzte-Ranking des Magazins Focus Gesundheit (Ausgabe vom 2. Juni) zu den deutschlandweit führenden Ärzten in ihren Fachbereichen. Gleich zwei Siegel als Top-Mediziner 2020 erhielt Gefäßchirurg Professor Dr. Tomislav Stojanovic: für den Fachbereich Gefäßchirurgie und für den Bereich Beingefäße/Periphere arterielle Verschlusskrankheit. Als Top-Mediziner 2020 ausgezeichnet ist auch Internist, Gastroenterologe und Krebsspezialist Professor Dr. Nils Homann für die Behandlung von Tumoren des Verdauungstrakts.

„Zu der bundesweiten Anerkennung gratuliere ich unseren beiden Chefärzten ganz herzlich und freue mich, dass die Qualität in unserem Haus gesehen und gewürdigt wird“, wird Klinikumsdezernentin Monika Müller in einer Mitteilung des Klinikums Wolfsburg zitiert. „Die Siegel belegen, dass unsere Patienten in unserem Klinikum in Wolfsburg auf beste medizinische Qualität vertrauen können.“

Der Wolfsburger Chefarzt Prof. Dr. Nils Homann. Foto: Thorsten Eckert / Klinikum Wolfsburg

Für die stellvertretende Klinikumsdirektorin Katrin Stary stehen die aktuellen Siegel auch für die Kontinuität sowie die sehr gute Arbeit der gesamten Teams um die jetzt ausgezeichneten Chefärzte: „Die aktuelle Ärzteliste unterstreicht, dass die Expertise dieser Fachbereiche unseres Klinikums von Patienten sowie den einweisenden Haus- und Fachärzten sehr geschätzt wird. Ich freue mich, dass beide zum wiederholten Mal im Ranking erscheinen.“

Prof. Dr. Stojanovic zählt bereits seit 2017 zu den jährlich vom Focus gelisteten Top-Medizinern. Prof. Dr. Homann erhielt das Siegel zum zweiten Mal infolge.

Der Focus Gesundheit veröffentlicht einmal im Jahr die nach Fachbereichen geordnete Liste mit den bundesweit führenden Ärzten. Die wichtigsten Kriterien sind dabei die Bewertungen und Empfehlungen von Fachkollegen, Patienten und Selbsthilfegruppe. Auch Studien, Publikationen und erhaltene Zertifikate der Mediziner fließen in das Ranking mit ein. red