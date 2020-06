So werden Kita-Fachkräfte in Wolfsburg zum Sprachvorbild

Die Qualifikation der Kita-Fachkräfte im Bereich der alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung wird in Wolfsburg durch die Sprachbildungskoordination im Bildungshaus der Stadt Wolfsburg umgesetzt. Die aktuelle Lage erschwere derzeit auch die Umsetzung einiger Weiterbildungsangeboten in der Kita-Landschaft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Um Fachkräfte auch gerade jetzt an der Basis erreichen zu können, wurde eine Sammlung zum Trainieren der sprachförderlichen Fähigkeiten erstellt, die als Din-A3-Plakat fortan an den Türen und Wänden der Einrichtungen die eigene Vorbildfunktion in Erinnerung ruft. Insgesamt zehn Aspekte zur Stärkung der eigenen sprachförderlichen Haltung sind dort notiert und sollen jeweils für eine Woche in den Fokus der eigenen Arbeit rücken. Darunter sind Hinwiese wie „Das Kind führen lassen“, „Auf Augenhöhe kommunizieren“ oder „Anspornende und auffordernde Fragen stellen“.

Die Aspekte spiegeln die Grundhaltung aus den Qualifikationen durch das Heidelberger Interaktionstraining wider und dienen als Unterstützung und Erinnerung für diesen Bildungsbereich. Ein im Plakat integrierter QR-Code führt zu einem Online-Kursus der Volkshochschule mit weiteren Materialien und Fachinput.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen und ein strategisches Ziel, die Qualifikationen der Kita-Fachkräfte im Bildungsbereich Sprache und Mehrsprachigkeit nachhaltig, trägerübergreifend und umfänglich für alle Mitarbeiter in den Einrichtungen zu garantieren und zu erhalten“, erklärt Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Dr. Birgit Rabofski, Leitung des Bildungshauses, fügt an: „Dabei sind besonders jetzt die Motivation und das Durchhaltevermögen der Fachkräfte gefragt, um auch in Zeiten der Notbetreuung die fachliche Arbeit zu stärken – denn diese Fachkräfte sind neben den Eltern die direkten Sprachvorbilder für die Kinder.“

Interessierten steht das Plakat – auch für den Hausgebrauch – auf der Webseite der VHS unter www.vhs-wolfsburg.de/projekte/sprachbildung-der-stadt-wolfsburg als Download zur Verfügung.

Für Fragen und Anregungen steht die Sprachbildungskoordination im Bildungshaus per E-Mail an

maren.risch@bildungshaus-wolfsburg.de bereit. red