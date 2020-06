Nähe zu den Kindern ist für die Erzieherinnen ganz wichtig – auch in Zeiten von Corona. Dieses Foto aus der Kerkenkita stammt aus dem Sommer 2019.

Wolfsburg. In der Ehmer Kerkenkita werden derzeit 50 statt 130 Kinder betreut.

Kita und Corona: Das sind die Herausforderungen in Wolfsburg

Vorschulkind Luca geht seit dem 18. Mai wieder in den Kindergarten. Fünf Tage die Woche für etwa vier Stunden wurde der Sechsjährige zuletzt betreut. Eine spürbare Entlastung für Lucas Eltern, die beide berufstätig sind. Anfang dieser Woche wurden nun auch die Ein- und Dreijährigen im Rahmen der Notgruppenbetreuung wieder in den Kindergarten aufgenommen. Die Folge für Vorschulkind Luca: Er hat in einer Woche nur noch zwei und in der nächsten Woche drei Kita-Tage statt wie bisher fünf.

Kerkenkita-Leiterin Dagmar Wandersleb (links) und Kerstin Heidbrock, pädagogische Kita-Geschäftsführerin des evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen, berichten, vor welchen Herausforderungen die Kitas in Corona-Zeiten stehen. Foto: Darius Simka / regios24

„So etwas sorgt für Irritationen und auch mal für Enttäuschungen“, sagt Kerstin Heidbrock, pädagogische Kita-Geschäftsführerin des evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. „Aber wir sind immer noch im Corona-Modus. Da gehört es dazu, mit Widersprüchen umzugehen und diese auszuhalten“, wirbt Heidbrock um Verständnis. Der Kirchenkreis betreibt in Wolfsburg 15 Kitas und Familienzentren. Dazu gehört auch die Ehmer Kerkenkita.

„Von Eltern, Erzieherinnen und Kindern wird ein hohes Maß an Flexibilität verlangt“, unterstreicht Leiterin Dagmar Wandersleb. Die Kerkenkita hat vier Kita- und zwei Krippengruppen für maximal 130 Kinder. Aktuell werden etwa 50 Kinder betreut. Die Schwierigkeit: Die Höchstzahl von 13 Kindern pro Gruppe im Kindergarten und 8 Kindern in der Krippe darf nicht überschritten werden. Außerdem müssen die Kinder in Stammgruppen von festen Erzieherinnen betreut werden. Eine Durchmischung ist nicht erlaubt.

Trotz mancher Enttäuschung, weil ihr Kind noch nicht zurückkehren darf oder wieder weniger Betreuungszeit bekommt, zeigten die Eltern der Kerkenkita-Kinder großes Verständnis für die Situation, berichtet Wandersleb. „Die meisten sind dankbar, dass wir überhaupt wieder etwas anbieten können.“ Manche Eltern seien dringend auf Betreuung angewiesen. „Es gibt aber auch Eltern, die haben Ängste, dass sich ihr Kind in der Kita anstecken könnte und behalten es lieber noch zu Hause.“

Für Kita-Träger sei es schwierig, die Verordnungen beziehungsweise Lockerungen des Landes immer sofort umzusetzen, sagt Heidbrock. Erst recht, wenn diese am Wochenende bekannt gegeben würden und bereits für den Montag gelten. „Ich würde mir wünschen“, so Heidbrock, „dass uns das Kultusministerium ein bisschen mehr Luft für die Umsetzung lässt.“

Großes Lob verteilt die pädagogische Kita-Geschäftsführerin des Kirchenkreises an die Stadt Wolfsburg. „Es herrscht eine offene, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Das gibt den freien Trägern viel Sicherheit.“ Das Team der städtischen Schullandschaft arbeite auch bei Einzelfällen sehr lösungsorientiert und biete Antworten auf spezielle Fragen von Trägern, Kita-Leitungen oder Eltern. „Das ist eine tolle Sache, dass es so ein Angebot in Wolfsburg gibt“, meint Heidbrock.

Aber wie geht es den Kindern, die wieder in die Kita gehen? „Alle haben sich gefreut, dass sie ihre Freunde wieder sehen können“, erzählt Wandersleb. Die Kinder seien von den Eltern sehr gut auf die Rückkehr vorbereitet worden, speziell bezüglich der Hygieneregeln. Geholfen habe auch der sanfte Einstieg mit zunächst nur wenigen Kindern. „Es wurde anfangs viel über die lange Zeit zu Hause gesprochen.“ Nun gehe es darum, wieder gewohnte Abläufe und eine Struktur in den Alltag der Kinder zu bekommen. Das gelinge erstaunlich gut. „Auch die Wiedereingewöhnung der Krippenkinder hat gut geklappt.“

Besonders hinweisen möchte Wandersleb auf den Einsatz der Erzieherinnen in diesen besonderen Zeiten. „Sie setzen sich auch der Gefahr einer Ansteckung aus.“ Mimik und Gestik der Erzieherinnen seien sehr wichtig für Kinder, weshalb auf einen Mundschutz verzichtet werde. Ebenso bedeutend sei die körperliche Nähe. Während des Lockdowns wurde der Kontakt zu den Familien und Kindern per Video, mit Briefen oder durch Besuche am Gartenzaun gehalten. „Der Erzieher-Beruf ist auch systemrelevant“, betont Wandersleb.

