Seniorenheim-Leiterin: Wir brauchen den Flächen-Tarifvertrag

Bei jedem Besuch des Senioren-Zentrums an der Fritz-Weiberg-Straße merkt man es: Es herrscht eine frische, betont positive Atmosphäre, man legt viel Wert auf die Stimmung. Auch oder erst recht in Corona-Zeiten. Und weil die Belegschaft von der Pflegekraft, über die Alltagsbegleiterin bis zur Putzkraft und dem Hausmeister da besonders viel leisten muss, hatte die Bewohnervertretung jetzt mal zur außergewöhnlichen Grillparty für die Mitarbeiterschaft eingeladen.

Nicole Besselmann ist als Alltagsbegleiterin im Pflegeheim im Einsatz. Bis zur Sterbebegleitung reicht ihr Aufgabenfeld. Foto: Helge Landmann / regios24

Steffi und Horst Blüm haben Mutter und Schwiegermutter in der Einrichtung und die Sache angezettelt. „Was die Belegschaft hier wuppt, ist enorm. Wir wurden, als der Besuchsstopp einsetzte, regelmäßig von der Heimleitung angerufen, damit wir wussten, was es Neues gibt und wie es unseren Angehörigen geht“, lobt das Ehepaar. Seit Anfang April habe es das Besuchsfenster gegeben, durch das man mit den Heimbewohnern kommunizieren konnte. „Das ist ja jetzt durch den Besuchsraum mit Plexiglasscheibe ersetzt“, schildern sie. Es wurde und werde bei allem immer sehr schnell gehandelt, dazu gehöre auch, dass die Leiterin direkt vom Obergeschoss nach unten gezogen sei, damit sie besser und schneller erreichbar sei. „Aus all diesen Gründen wollten wir mal Danke sagen.“

Ordentlich Qualm gab es daher am Donnerstag zur Mittagszeit im Innenhof, wo Niko Shdan-Puschkin, dessen Frau als Pflegerin im DRK-Heim beschäftigt ist, die Grillzange schwang. Vom Bärlauchwürstchen bis zum Nackensteak, selbstredend alles beim regionalen Fleischer erstanden, blieben keine Wünsche offen.

Nicole Besselmann ist Alltagsbegleiterin im Seniorenheim, Sabine Schukowski Pflegefachkraft. „Natürlich ist die Corona-Zeit sehr fordernd“, sagen die beiden. „Das Sprechen durch den Mundschutz ist anstrengend. Man muss viel zuhören, trösten und der Körperkontakt fehlt den Bewohnern sehr. Der ganze Tagesablauf ist viel aufwendiger und man absolviert ständig einen Wettlauf gegen die Zeit. Trotzdem: Was man an Reaktion und Dankbarkeit zurück bekommt, ist riesig!“ Ihre Wünsche, wenn der Applaus der Bevölkerung für die Corona-Helfer gänzlich verstummt ist und auch die Politik sich wieder ihrem Alltagsgeschäft zuwendet? „Dass sich viel, viel mehr für diesen Beruf entscheiden“, hoffen die beiden unisono. „Und dass sich unsere Rahmenbedingungen verbessern.“

Und mit Blick auf die 1.000 Euro, zunächst war ja von 1.500 die Rede, die die Pflege in Corona-Zeiten als Einmalzahlung bekommen soll? Spontane Antwort: „Das glauben wir erst, wenn das Geld bei uns angekommen ist!“

Dass mehr für den Beruf geworben wird, fordert Pflegerin Sabine Schukowski. Und man bekomme von den Bewohnern sehr viel an Dankbarkeit und Freude zurück. Foto: Helge Landmann / regios24

Für Kerstin Sarstedt, die das Seniorenheim in Vorsfeldes Süden leitet, sind ein Flächen-Tarifvertrag und dass der Pflegeschlüssel verbessert wird, die größten Wünsche. „Es kann nicht sein, dass Kräfte im Pflegebereich ständig am Rande des Burnouts arbeiten.“ Die gelernte Altenpflegerin fordert ebenfalls, dass viel mehr für den Beruf geworben werde. „Empathie, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen – das muss man mitbringen und erhält einen der schönsten Berufe überhaupt. Auch wenn er mit Höhen und Tiefen verbunden ist.“

Rührend und für alle Beteiligten auch lustig seien die ersten Skype-Erfahrungen gewesen, die die Bewohner in der Corona-Zeit sammeln konnten, schildert Leiterin Sarstedt zudem lachend. „Und als wir das Besuchsfenster das erste Mal mit Abstand einsetzten, war das ein Geschreie. Letztlich haben sich aber alle riesig gefreut, sich zu sehen und zu hören.“