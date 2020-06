Autokino in Wolfsburg geht in die zweite Runde

Das Autokino im Gewerbegebiet Vogelsang wird fortgesetzt. Ursprünglich hatten die Organisatoren um Esplanade-Chef Jan Schroeder nur Vorstellungen rund um die Pfingsttagen geplant, nun aber gibt es doch eine Verlängerung. Auf dem Parkplatz des Bauking wird unter anderem heute von 20.30 Uhr an „Magic Mike XXL“ gezeigt.

Am Samstagabend läuft „Bad Boys for Life“, ehe es am Sonntagnachmittag weitergeht: Unter anderem mit „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ und später „Ziemlich beste Freunde“ plus Piano-Show.

Die Karten und das gesamte Programm für die Vorstellungen gibt es auf der Seite des Wolfsburger Kinos Delphin-Palast. Geplant sind weitere Vorstellungen sowie eine Autodisco an den künftigen Wochenenden.

Bis zu 80 Autos können auf dem Mitarbeiterparkplatz des Bauking stehen. Gesendet wird über eine UKW-Frequenz.

Ein normaler Kinobesuch ist derzeit in Niedersachsen nicht möglich, aus diesem Grund suchten etliche Betreiber in vielen Städten nach neuen Möglichkeiten, Filme zu zeigen.

Für den Besuch gelten ebenfalls besondere Regeln: So ist das Verlassen des Autos nur in Ausnahmefällen erlaubt, etwa für den Gang zur Toilette.