Schwefelbad in Fallersleben hat Termin für Wassergymnastik-Start

Das ist nicht nur eine gute Nachricht für alle Nutzer, sondern auch eine handfeste Überraschung. Das Fallersleber Schwefelbad will schon am Montag, 15. Juni, nach ziemlich genau drei Monaten Corona-Zwangspause wieder mit den Wassergymnastik-Kursen starten. Viele Kunden hatten sich darauf eingestellt, noch geraume Zeit pausieren zu müssen. Es gilt allerdings noch eine wichtige Hürde zu nehmen.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise verdichtet: Noch in diesem Monat will das Schwefelbad ­­– Therapiezentrum unter dem organisatorischen Dach des städtischen Klinikums – den normalerweise wöchentlich Hunderten Patienten ­mit ärztlicher Verordnung sowie den Selbstzahler-Kunden wieder die Chance eröffnen, im mehr als 30 Grad warmen Wasser etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Corona-Beschränkungen trafen auch Wassertraining Mitte März

Das Gruppen-Funktionstraining im Wasser war mit Inkrafttreten der strengen Corona-Beschränkungen seit Mitte März nicht mehr möglich. Lediglich Trocken-Funktionstraining ist seit kurzem auch in Gruppen wieder machbar.

Am Montag bestätigte Klinikumssprecher Thorsten Eckert die Informationen unserer Zeitung: „Der Termin 15. Juni ist korrekt.“ Details dazu, unter welchen Bedingungen das Training im Bewegungsbad wieder aufgenommen werden kann, vermochte er jedoch noch nicht zu nennen, „da das Konzept zur Wiederaufnahme der Wassergymnastik erst noch vom Gesundheitsamt genehmigt werden muss“.

Schwefelbad hat schon länger Konzept in Vorbereitung

„Wir arbeiten aktuell an einem Konzept, um die Wassergymnastik, sofern erlaubt, zuerst wieder für medizinisch verordnete Therapien, in kleineren Gruppen und mit verlängerten Wechselzeiten anbieten zu können“, hatte Schwefelbad-Leiterin Maren Körber wie berichtet bereits Anfang Mai angekündigt.

Gut möglich, dass es in der öffentlichen Sitzung des Schwefelbad-Ausschusses am Mittwoch, 10. Juni, dann Details zu den Hygieneschutz-Vorkehrungen für den Wassergymnastik-Betrieb geben wird. Denn es handelt sich nunmal nicht um ein normales Hallenbad.

Viele Patienten und Kunden aus Risikogruppe

Im Fokus stehen wird für die Kursusteilnehmer in jedem Fall, was vom Schwefelbad-Team um Leiterin Maren Körber alles unternommen wird, um insbesondere der großen Risikogruppe der Älteren und Vorerkrankten die Angst zu nehmen und so schnell wieder zu einer guten Auslastung der Wassergymnastikkurse zu kommen.

Viele Fragen drängen sich auf: Wird das Duschen erlaubt sein? Wie groß werden die Wassergymnastik-Gruppen zunächst sein? Wieviele Gruppen pro Stunde und pro Tag wird es geben? Wird es ähnlich wie in den Freibädern Schließzeiten für die Desinfektion durch das Personal geben? Wird der Chlorgehalt im Wasser hochgefahren? Wie wird ein schneller und gründlicher Austausch der feuchtwarmen Luft gewährleistet?

Wassergymnastik-Konzept sieht mehr Wechselzeit vor

Wie unsere Zeitung aus Schwefelbad-Kreisen erfuhr, soll das Wassergymnastik-Konzept unter anderem vorsehen, dass die Trainingszeiten etwas verkürzt werden, um mehr Zeit zum Wechseln für die Gruppen zu haben. So soll es möglich sein, trotzdem stündlich zwei Gruppen anbieten zu können. Vorgesehen war demnach auch, dass die Duschen vorerst gesperrt bleiben. Ob das aufgrund neuer Vorgaben noch aktuell ist, ist unklar.

Wie es weiter hieß, sollen alle Wassergymnastik-Kunden per Anschreiben informiert werden.

Schwefelbad-Ausschuss tagt am 10. Juni

Zur öffentlichen Sitzung kommt der Schwefelbad-Ausschuss am Mittwoch, 10. Juni, um 15 Uhr unter besonderen Vorkehrungen im Ratssaal zusammen: Die Besuchertribüne wurde nach Angaben von Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle beschildert und bietet nun Platz für 17 Besucher. Wegen der mangelnden Möglichkeit, die Fenster im Saal zu öffnen, wird bei längeren Sitzungen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.

Thema im Ausschuss ist laut Tagesordnung unter andrem der Kosten- und Erlösplan 2019 samt Präsentation. Er weist fürs Vorjahr ein Defizit von etwa 264.000 Euro aus, rund 80.000 Euro über dem Ansatz. Zu Buche schlägt dabei eine erforderliche Erlöskorrektur aus 2017. Ein weiteres Thema sind Informationen zu aktuellen Herausforderungen und Handlungserfordernissen.

