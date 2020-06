Die Stadt Wolfsburg will ihr Schullandheim in St. Andreasberg verkaufen, doch die PUG will es retten.

Wolfsburger PUG will Schullandheim in St. Andreasberg erhalten

Mit einem Antrag wollen die Unabhängigen der PUG das Schullandheim in St. Andreasberg retten. Mit der Verabschiedung des Doppelhaushaltes im März diesen Jahres wurde auch das Ende für die Trägerschaft der Stadt Wolfsburg für das beliebte Schullandheim im Harz durch die CDU und SPD beschlossen. Man versprach sich damit Einsparungen von bis zu 12.000 Euro pro Jahr.

„Doch nun mit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung, in der 0,9 Milliarden Euro für Einrichtungen solcher Art bereitgestellt werden, ergibt sich ein einmalige Chance für das Haus, das über Jahrzehnte Generationen von Wolfsburger Schülern als Ziel von Klassenfahrten dient“, so Andreas Klaffehn, Fraktionssprecher der PUG, in einer Mitteilung.

Das Haus befindet sich in einem guten und brandschutztechnisch einwandfreien Zustand und dürfte allein deswegen schon erhaltenswert sein. Sind doch vor sieben Jahren erhebliche Mittel verbaut worden. War das Haus für 2020 bereits ausgebucht, musste durch die Corona-Krise der Betrieb bis auf weiteres eingestellt werden. Fatal für die Betreiber, die mit Pachtzahlungen und Betriebskosten die Immobilien für den städtischen Haushalt kostenneutral hielten.„Gerade in der Nach-Corona-Zeit werden Klassenfahrten in die Region, in den naturnahen Harz wieder besonders gefragt sein, da sich die Fahrten zu weit entfernten Zielen oder in das europäische Ausland nur schwer realisieren und finanzieren lassen“, führt Sandra Straube, stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss aus.

Ein Verkauf der Immobilie hätte nicht nur die Schließung zur Folge, sondern würde auch das Aus für sieben Arbeitnehmer bedeuten, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden. Die PUG-Fraktion ist guten Mutes für den Antrag. „Wir können uns nicht vorstellen, dass jemand gegen den Antrag ist, denn damit würde man nicht nur ein tolles Angebot für die Wolfsburger Schüler verlieren, sondern auch Arbeitsplätze opfern“, so Klaffehn. red