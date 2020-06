Einsatz nach Rauch im Heizungskeller des Wolfsburger Schlosses

Zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr in Alt-Wolfsburg kam es am Freitagvormittag.

Zu einem Einsatz der Berufsfeuerwehr in Alt-Wolfsburg kam es am Freitagvormittag. Die Einsatzkräfte wurden aufgrund einer unbekannten Rauchentwicklung ins Schloss Wolfsburg gerufen. Verrauchungen im Heizungskeller des Schlosses hatten die Meldeanlage ausgelöst. Der Keller wurde sofort gelüftet. Schäden am und im Gebäude sind nicht entstanden. Die Ursache wird aktuell untersucht, schreibt die Stadt. Erster Stadtrat und Kulturdezernent Dennis Weilmann zeigt sich erleichtert: „Ich danke den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und unseren Kastellanen für ihr schnelles und umsichtiges Handeln. So konnten Schäden am historischen Wahrzeichen unserer Stadt verhindert werden.“ red