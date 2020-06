Vermutlich wegen des Bargelds sind die Täter in der Nacht zum Dienstag in eine Bäckerei und eine Gärtnerei in Heiligendorf eingebrochen.

Diebe brechen in zwei Geschäfte in Heiligendorf ein

Vermutlich auf Bargeld waren unbekannte Täter bei zwei Geschäftseinbrüchen in der Nacht zum Dienstag in Heiligendorf aus. In beiden Fällen gelangten die Täter jeweils durch eine gewaltsam aufgebrochene Tür zu den Geschäftsräumen am Steinweg. Betroffen sind eine Gärtnerei und eine Bäckerfiliale, schreibt die Polizei.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Bisher liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Daher hoffen die Beamten der Polizei Fallersleben auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten. Zeugenhinweise unter (05362) 947410. red