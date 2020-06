Einbrecher stehlen Geld aus Blumenladen am Detmeroder Markt

In das Blumengeschäft am Detmeroder Markt sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Dabei erbeuteten die Unbekannten einen derzeit unbekannten Bargeldbetrag, schreibt die Polizei. Die Tat geschah zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Nach polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über das Einkaufszentrum an das Blumengeschäft. Hier öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und betraten den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie die Kaffeekasse und etwas Wechselgeld in unbekannter Höhe. Danach verschwanden sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red