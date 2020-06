Ein Einbruch in ein Nachbarschaftshaus in der Schillerstraße hat sich am Wochenende ereignet.

Unbekannte brechen in Haus in Wolfsburger Schillerstraße ein

Zu einem Einbruch in ein Nachbarschaftshaus in der Schillerstraße ist es am Wochenende gekommen. Hierbei machten die Täter nach derzeitigem Wissen keine Beute, richteten jedoch einen hohen Sachschaden an, der sich auf mindestens 2000 Euro belaufen dürfte, schreibt die Polizei.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr. In dieser Zeit gelangten die Unbekannten an die rückwärtige Seite des Gebäudekomplexes und öffneten mit brachialer Gewalt eine Eingangstür. Durch diese gelangten sie in das Nachbarschaftshaus und durchsuchten Räume und Schränke vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Abgeschlossene Schranktüren wurden ebenfalls mit zerstörerischer Kraft überwunden. Anschließend verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Hinweise: (05361) 46460. red