Polizei verhindert Samstagnacht Schlägerei im Allerpark

In der Nacht zum Samstag haben Einsatzkräfte der Polizei Wolfsburg am Nordufer des Allersees eine bevorstehende Auseinandersetzung zweier größerer Personengruppen verhindert. Nachdem ein Einsatzfahrzeug schon beim Anfahren am Ufer des Sees mit Gegenständen beworfen wurde, räumten die Beamten im Anschluss den kompletten Bereich des Nordufers. Dabei wurden die Polizisten aus der Dunkelheit heraus selbst mit Flaschen beworfen, jedoch nicht getroffen. Ein 18 Jahre alter Wolfsburger widersetzte sich hierbei den polizeilichen Anordnungen und wurde bis zum frühen Morgen in Gewahrsam genommen. Die Beamten ermitteln nun gegen noch unbekannte Täter wegen Landfriedensbruch und Angriff auf Polizeibeamte.

Zur Einhaltung der bestehenden Allgemeinverfügung in Wolfsburg bestreiften Einsatzkräfte der Polizei im Stadtgebiet unter anderem neben der Kneipenmeile Kaufhof auch den Garten der Nationen im Stadtteil Westhagen und den Allerpark. red