Wolfsburger Röhrdanz-Gruppe spendet Corona-Masken

Für das Masken-Spendenprojekt „Schenke ein Lächeln“ trommelte Frank Röhrdanz (links) am Montag bei der Vorstellung des Eastgate-Bauvorhabens in der Dieselstraße. Auch Ministerpräsident Stephan Weil (rechts) trug dort die Röhrdanz-Maske.

Wolfsburg. Unter dem Motto „Schenke ein Lächeln“ will das Wolfsburger Unternehmen Röhrdanz dafür sorgen, dass der Corona-Schutz nicht am Geld scheitert.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist nicht teuer, für viele Menschen in Deutschland aber zu teuer. Die Wolfsburger Röhrdanz Holding will das ändern und dafür sorgen, dass in der Corona-Krise möglichst viele Bedürftige Masken erhalten.

Die Gruppe, die ihr Geschäft mit der Immobilienentwicklung und dem Betrieb von Fressnapf-Märkten und eines Trampolinparks macht, vertreibt jetzt auch Schutzmasken. Für den guten Zweck hat sie eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet, die „Schenke ein Lächeln gGmbH“.

10.000 Atemschutzmasken spendete die Wolfsburger Firma Röhrdanz direkt

Geschäftsführer Frank Röhrdanz nutzte am Montag bei der Präsentation des Neubauprojekts Eastgate in der Dieselstraße die Gelegenheit, um das Projekt in Anwesenheit von Ministerpräsident Stephan Weil, Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der Wolfsburger Landtagsabgeordneten Immacolata Glosemeyer und vieler weiterer Gäste vorzustellen. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass sich viele Menschen in Deutschland keine Maske leisten können, sagte Röhrdanz. Als er es erfahren habe, habe sein Unternehmen sofort 10.000 Masken gespendet.

Über einen Online-Shop verkauft Röhrdanz nun blaue und weiße Masken mit einem aufgedruckten Lächeln. Für jede verkaufte Fünf-Euro-Maske spendet das Unternehmen eine weitere an Bedürftige. Die Verteilung läuft über die Tafeln. Röhrdanz hofft, dass weitere Firmen das Projekt unterstützen und in den Vertrieb einsteigen möchten. Auch Maskenspenden von Produzenten wären willkommen.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs lobt die Masken-Initiative

Oberbürgermeister Klaus Mohrs zeigte sich begeistert. Die Initiative sei klasse, sagte er. „Wir werden Masken noch über einen längeren Zeitraum brauchen, und es gibt Menschen, die sich keine Masken leisten können“, so Mohrs.

Nach Angaben der Röhrdanz-Gruppe geht es 1,7 Millionen Menschen in Deutschland so. Die Corona-Krise treffe Bezieher von Sozialleistungen besonders hart, weil Mini-Jobs wegfielen und die Tafeln ihre Lebensmittelausgabe zeitweise reduziert oder ganz eingestellt haben.

