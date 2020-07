Es reicht nicht

Keine Beschwerde, kein Hinweis darauf, dass die ambulanten Pflegedienste in der schlimmsten Phase der bisherigen Coronakrise überfordert gewesen wären, habe sie erreicht, sagt Pflegeberaterin Gisela Schwarz. Dabei müssen die Pflegekräfte schwer belastet gewesen sein, nachdem Tages- und Kurzzeitpflege wegfielen. Sie ziehe ihren Hut vor diesem Einsatz, wo doch auch so schon oft Engpässe in der Versorgung bestünden, sagt Gisela Schwarz.

Erinnern Sie sich noch, wie die Menschen in vielen Städten, darunter auch in Wolfsburg, auf ihren Balkonen den Pflegekräften und allen anderen „systemrelevanten“ Berufen applaudierten? Davon ist jetzt schon keine Rede mehr. Ich befürchte, dass die Dankbarkeit zu schnell vergessen sein wird, sobald der alte Trott wieder einkehrt.

Umso wichtiger ist es, sich jetzt für eine bessere Bezahlung und bessere Umstände für Pflegekräfte, Erzieher*innen, Kassierer*innen und alle anderen einzusetzen, die sich selbst in Krisenzeiten unermüdlich und unter persönlichen Opfern für uns alle einsetzen.

