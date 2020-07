Trickdiebesduo stiehlt unbemerkt Geld von Wolfsburger Seniorin

Wolfsburg. Die beiden Unbekannten fragten die 80-Jährige am Hansaplatz nach einem Zwei-Euro-Stück – und stahlen aus der Geldbörse 70 Euro.

Eine 80 Jahre alte Rentnerin aus Wolfsburg ist bereits am vorvergangenen Dienstag morgens zwischen 8.30 und 9 Uhr am Hansaplatz Opfer von Trickdieben geworden, die die Seniorin nach Wechselgeld fragten und unterdessen unbemerkt 70 Euro Bargeld aus dem Portmonee stahlen. Die Wolfsburgerin zeigte den Vorfall laut Polizei erst Tage später an.

Den Ermittlungen nach war die 80-Jährige zu Fuß unterwegs, als ein unbekanntes Pärchen sie bat, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Das Duo war zwischen 35 und 45 Jahre alt und schaffte es, die Wolfsburgerin im Gespräch abzulenken. Vor allem ältere Menschen werden laut Polizei angesprochen und nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten oder den Einkaufswagen gefragt. Den Moment der Unachtsamkeit nutzen die Diebe aus, um in die Geldbörse nach den Geldscheinen zu greifen.

Die Polizei bittet um Hinweise bei weiteren Fällen dieser Art

Oftmals würden die Täter sehen, dass viele Rentner Probleme haben, die Münzen in der Geldbörse zu unterscheiden oder zu erkennen. Der Verlust des Geldes werde oft erst später bemerkt. Sollte es weitere Fälle gegeben haben, werden die Opfer gebeten, sich mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

