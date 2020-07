Wolfsburgerinnen forschen zur Wahrnehmung digitaler Angebote

Die diesjährigen Stipendiatinnen der Volkswagen Fellowship in der Städtischen Galerie Wolfsburg, Laura Bleck und Josefine Soppa, arbeiteten und forschten kürzlich vor dem Schloss Wolfsburg unter dem Motto: „We can’t go back to normal again“. Das Motto ist eine Anspielung auf die gegenwärtige außergewöhnliche Zeit, schreibt die Stadt.

Aktuell prasseln von allen Seiten digitale Angebote ein. Wie werden diese Formate aufgenommen? Welche Wahrnehmung entwickeln die Betrachter? Diese und weitere Aspekte regten zu interessanten Diskussionen zwischen den Stipendiatinnen und dem Publikum im Park an. Denn die beiden hatten ein ungewöhnliches „Outside-Office“ eröffnet, das sich mobil um das Schloss Wolfsburg herum bewegte.

Das Office verbindet digitale Erfahrung mit öffentlichem Raum

Das Office wurde als temporärer Arbeitsort verstanden, der die digitale Erfahrung aus Quarantäne-Zeit mit der Sehnsucht nach dem Draußen und dem öffentlichen Raum verbindet und diesen in seinen neuen und digitalisierten Bedingungen untersucht. Durch den offenen, flexiblen und provisorischen Charakter wurde ein direkter Einblick in das Arbeiten der Stipendiatinnen ermöglicht. So wurde demonstriert, dass auch Prozesse, Konzepte und Diskussionen sowie Kontexte Teil der Vermittlung und des Austauschs mit Publikum sein können.

Spaziergang durch den Park wurde sehr gut angenommen

Der angebotene digitale Parkwalk auf Abstand im Freien wurde sehr gut angenommen. In einem gemeinsamen Chat trafen sich das Publikum vor Ort und Interessierte, die online teilnahmen, um zusammen durch den Schlosspark, durch die jeweiligen Wohnzimmer und das Internet zu spazieren. So interagierte das Publikum mit dem Raum und zugleich mit mehreren virtuellen Räumen im Chat.

Soppa und Bleck resümierten: „Beim digitalisierten Parkwalk konnten wir erstmals ausprobieren, Personen an unterschiedlichen Orten miteinander zu verbinden und gleichzeitig mit einer Gruppe im analogen Raum zu interagieren und eine konkrete Anbindung zu haben. In den 3 Tagen im ,Outside-Office’ haben wir so etwas wie einen Ort und eine Gemeinschaft auf Zeit erfahren, sowohl im digitalen als auch im analogen Raum.“

