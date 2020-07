Ein versuchter Raubüberfall hat sich am Donnerstagabend in der Schlosserstraße ereignet.

Wolfsburg. Zu dem Vorfall kommt es am Donnerstagabend in der Schlosserstraße. Der Raub misslingt, der Unbekannte flüchtet in Richtung Porschestraße.

Täter stößt in Wolfsburg Mann um und will dessen Brieftasche

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raubüberfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr in der Schlosserstraße ereignet hat. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand stieß ein bislang Unbekannter einen 55-jährigen Mann auf dem Gehweg der Schlosserstraße von hinten um. Als der Mann stürzte und am Boden lag, versuchte der Täter laut Mitteilung, dessen Brieftasche zu entwenden. Da das Opfer sie jedoch festhielt, ließ der unbekannte Mann von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Porschestraße.

Der Täter war circa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug einen Kinnbart und war von kräftig-dicker Statur gewesen. Bekleidet war er mit einer langen Jeanshose und einem T-Shirt. Hinweise: (05361) 46460.

red