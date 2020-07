Zahl der Einwohner in Wolfsburg sinkt leicht im zweiten Quartal

Während die Anzahl der Wolfsburger Einwohner in den ersten drei Monaten dieses Jahres noch leicht gestiegen ist, zeigt sich im zweiten Quartal ein Bevölkerungsrückgang von 736 Personen. Am 30. Juni waren 124.855 Einwohner (am Ort der Hauptwohnung) in Wolfsburg gemeldet, schreibt die Stadt.

Die aktuellen Einwohnermeldedaten sind in erster Linie auf zwei Sondereffekte zurückzuführen: Während die Bevölkerungsentwicklung in Wolfsburg in den vergangenen Jahren durch Wanderungsgewinne (mehr Zuzüge als Fortzüge) grundsätzlich positiv geprägt wurde, war das Umzugsgeschehen während des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen. Zudem hatte die coronabedingt eingeschränkte Erreichbarkeit der Einwohnermeldestelle in Wolfsburg zur Folge, dass viele Zuzüge erst verzögert beziehungsweise noch gar nicht angemeldet worden sind.

Einwohnermelderegister wurde bereinigt

Der zweite Sondereffekt, der sich statistisch negativ auf die Einwohnerentwicklung ausgewirkt hat, ist die vergleichsweise hohe Anzahl der Abmeldungen von Amts wegen. Im Nachgang der Europawahl im Mai 2019 wurden zahlreiche Rückläufe der unzustellbaren Wahlbenachrichtigungen überprüft und aus dem Einwohnermelderegister bereinigt. Bei diesen Registerbereinigungen handelt es sich um ein reines Minus auf dem Papier und keinen realen Fortzug der in diesem Zeitraum real stattgefunden hat. Die Bevölkerungszahlen für das zweite Quartal 2020 seien daher nur bedingt aussagekräftig.

red