Heßlinger Straße/Nordhoff-Straße: Tunnelreinigung in Wolfsburg

Die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel Heßlinger Straße/Heinrich-Nordhoff-Straße finden ab Montag, 3. August, statt und werden voraussichtlich bis zum 7. August andauern, wie die Stadt mitteilt.

Die Arbeiten finden in den Werksferien statt

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten in den Werksferien statt. Außerdem wird immer in der Richtung gearbeitet, die nicht vom Berufsverkehr betroffen ist. Die Fahrbahn aus Fallersleben kommend und in Richtung Osten also ab den Morgenstunden, die Gegenseite in Richtung Westen dann nachmittags. Für das Vorhaben wird die Fahrbahn jeweils halbseitig gesperrt.

Die Streckensperrungen sind auf eine Fahrspur begrenzt

Regelmäßige Tunnelreinigungen dienen nach Angaben der Stadt der Werterhaltung von Tunnelbauten und erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr. Um Tunnelwände und -decken schnell und gründlich zu reinigen, wird eine Wasserhochdrucktechnik angewandt, die es ermöglicht, sowohl vertikale als auch horizontale Flächen von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. Anfallendes Schmutzwasser wird dabei mittels der integrierten stationären Abwasserauffanganlage direkt vor Ort gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt. Die Streckensperrungen sind auf eine Fahrspur begrenzt, womit Verkehrsbehinderungen reduziert werden.

