Mann mit mobiler Fahrrad-Disco und 2,59 Promille unterwegs

Polizisten sind am sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Rothenfelder Straße in Wolfsburg Streife gefahren, als sie laut Mitteilung plötzlich „nicht schlecht staunten“. Die Beamten fuhren gegen 1.30 Uhr in Richtung Berliner Ring und befanden sich in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße, als sie laut Mitteilung in Höhe des Amtsgerichts laute Musik und bunte Lichter wahrnahmen. Der Verursacher war schnell gefunden: Es war ein 32-jähriger Wolfsburger, der eine Beschallungsanlage nebst Flackerbeleuchtung an beziehungsweise auf einem Dreirad montiert hatte.

Polizisten stoppen mobile Disco in Wolfsburg – 2,59 Promille

Auf diesem Gefährt sitzend fuhr der Mann den Radweg an der Rothenfelder Straße entlang und wurde von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten laut Mitteilung einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,59 Promille unterwegs gewesen war

Fahrrad hat keine funktionsfähige Bremse

Daraufhin wurde dem 32-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Das Dreirad mit der auf ihm montierten Beschallungsanlage wurde aus Gefahr abwehrenden Gründen sichergestellt. Das Gefährt war nicht verkehrssicher, da es unter anderem über keine funktionsfähige Brems- und Beleuchtungsanlage verfügte.

red